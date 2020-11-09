陳錫禎轉任航空城董事長 蔡金鐘升桃園地政局長

中央社 / 桃園9日電

桃園市長鄭文燦今天宣布，桃園市政府地政局長陳錫禎轉任桃園航空城股份有限公司董事長，遺缺由副局長蔡金鐘升任，人事案11日生效。

鄭文燦說，桃園航空城計畫已進入實質開發階段，相關業務龐雜，更涉及地政局、桃市府工務局與交通部民用航空局等職掌，陳錫禎轉任董事長，期盼協調各機關，強化對外招商，穩健推動航空城計畫。

陳錫禎民國43年生，英國伯明罕大學都市及區域研究所碩士、國立政治大學地政研究所碩士，曾任台北市政府地政局長等職；鄭文燦表示，陳錫禎學養俱佳，勇於任事，103年起任桃市府地政局長，率團隊陸續完成各項重大建設規劃。

蔡金鐘47年生，銘傳大學公共事務學系碩士，曾任桃園縣平鎮地政事務所主任等職；鄭文燦說，投身公職30餘年的蔡金鐘從基層做起，歷任地政局各單位主管，資歷豐富完整，做事務實專業。

他說，航空城計畫目前已公告徵收，期待蔡金鐘發揮地政專業，妥善溝通協調，秉持「公平、公開、透明」原則，保障民眾權益，按部就班推動國家重大建設。

鄭文燦 航空城 銘傳大學

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