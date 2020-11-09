桃市府地政局長陳錫禎 轉任航空城董事長

桃園市長鄭文燦今天宣布，地政局長陳錫禎將轉任為桃園航空城公司董事長，而地政局長遺缺由副局長蔡金鐘陞任，人事案將在11月11日生效。

陳錫禎擁有英國伯明罕大學、國立政治大學雙碩士，曾任台北市政府地政局長、桃園市政府地政局長，鄭文燦表示，陳錫禎學養俱佳，勇於任事，且自2014年起擔任市府地政局長，率領團隊陸續完成各項重大建設規畫。

鄭文燦說，如今航空城計畫已進入實質開發階段，業務龐雜，涉及地政局、工務局、交通部民航局等機關執掌，期盼他能協調各機關，並強化對外招商，穩健推動航空城計畫。

對於航空城未來的想法，陳錫禎表示，亞矽大樓斥資39億元，要先將它把握住並蓋好，另外，航空城開發中的優先產專區要先進行招商，招商處理妥當才能帶動整個航空城，目前會先以這兩個為重點，其他業務也會一併討論要如何發展。

地政局長遺缺將由副局長蔡金鐘擔任，鄭文燦說，蔡金鐘是中興大學地政學系學士、銘傳大學公共事務碩士，投身公職30餘年，從基層做起，歷任市府地政局各單位主管，資歷豐富完整，做事務實專業。

鄭文燦表示，航空城計畫已公告徵收，期待蔡金鐘能發揮地政專業，妥善溝通協調，秉持「公平、公開、透明」的原則，保障民眾權益，按部就班推動國家重大建設。