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桃園石門楓活魚用三倍券還能A好康 抽500元活魚美食券

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市政府推石門活魚美食活動，除了可以用三倍券，還有機會抽中500元電子優惠券，可以全額抵用。記者鄭國樑／攝影
桃園市政府推石門活魚美食活動，除了可以用三倍券，還有機會抽中500元電子優惠券，可以全額抵用。記者鄭國樑／攝影

時序進入秋天，不但片片楓紅蘊染了石門水庫，肥美的石門活魚料理也到了最佳的品嚐時機，桃園市政府特別規劃「石門活魚電子美食券」活動，即日起到指定網站登錄，就有機會抽中500元石門活魚電子美食券，可全額抵用石門活魚料理優惠。

桃園市政府觀光旅遊局提醒，三倍券有時效性，年底前來吃石門活魚最划算，搭配抽中的電子美食券一同折抵，就可免費品嘗百吃的活魚美味。

石門活魚電子美食券 11月9日起開放登記， 17日抽籤。觀旅局表示，石門活魚是桃園限定的特色料理，料理方式從早期3吃到現在已超過百種吃法，為了讓更多民眾品嘗傳香數十載的好味道，市府規畫「石門楓活魚—石門活魚電子美食券」活動，提供限量3300組，每組500元的電子美食券，部分合作店家同時推出超值優惠，共同帶動石門活魚品嘗熱潮。

桃園市觀光旅遊局長楊勝評説，民眾9日到16日可以到活動網站https://fish.tycg.gov.tw填妥身分證字號及手機門號等資料，每個身分證字號限登記1次，每隻手機門號限輸入3次，市府17日抽籤，中籤者會收到電子活魚美食券簡訊，依指示步驟取得石門活魚電子美食券QR Code，18日起至12月27日前往30家合作石門活魚料理店家消費，享有500元全額折抵的優惠，可搭配三倍券使用，合作店家陸續增加中，讓民眾享受活魚料理。

為方便民眾使用，500元石門活魚電子美食券為單一QR Code，等同現金，使用過後的QR Code就會自動失效，無法退還也不找零，中籤者記得上網登記，不要錯過難得的好康。

更多活動資訊請上桃園觀光導覽網https://travel.tycg.gov.tw/zh-tw或活動官網https://fish.tycg.gov.tw查詢。

石門水庫 身分證

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