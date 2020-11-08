桃園兒童村藝術說唱融國語文 相聲書評雙北師生滿堂彩
臺北曲藝團進駐桃園市南崁兒童藝術村基地，10月起演出「崁崁兒談-12生笑」反應熱絡，台北市仁愛國小、新北市興福國小師生近100人，今天下午前往該兒童村觀摩學習，多齣相聲、竹板快書、「漢字有藝思」等表演精彩，獲得觀摩師生滿堂彩。
桃園市文化局支持及補助下，臺北曲藝團與南崁兒童藝術村合作，共同打造語言文化基地，經由長期駐點演出，將傳統說唱結合國語文課本，以相聲、評書、竹板等活潑趣味手法，深耕桃園社區文化、提升兒童學習語文能力，這次相聲「數來寶」「我徒弟是AI」及曲藝團長葉怡均評書、竹板快書「賣我」表演節目精彩，吸引雙北師生很感興趣。
葉怡均表示，很多孩子喜愛閱讀，就是不想上國文課，運用說唱藝術融入教科書素材，在劇場表演直接互動，將溝通、生活態度、語文表達等問題拋出去，刺激思考、彼此產生共鳴，一起來討論，建議老師、家長借用劇場活動，讓孩子找出樂趣，進而願意接觸學習。
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