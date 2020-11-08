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桃園萬聖城搞怪扮鬼裝置閉幕 9天吸客逾20萬驚嚇歡樂
桃園市政府在青埔特定區首度舉辦「萬聖城」大型萬聖節活動今天晚上閉幕，自萬聖節至今天晚上為期9天來，吸引各地民眾、情侶、親子參觀熱鬧，市政府觀旅局長楊勝評表示，第一次舉辦大型萬聖節，9天吸引20多萬人參觀，第1天全台獨家變裝演唱會超過6萬人「進城」參與，為在地觀光產業注入信心。
市政府觀旅局指出，幾天來，萬聖城8座「邪惡無害、恐怖可愛」的大型裝置藝術，攻占網路IG、FB版面，民眾發揮創意，各式搞怪裝扮裝置藝術前合影，扮成吸血鬼、安娜貝爾、白雪公主、小殭屍出現，有如走進電影劇場，驚嚇、又歡樂，每晚萬聖城堡光雕秀，更讓大小朋友驚喜。
桃園萬聖城活動邀請插畫師創作可愛、搞怪鬼明星、裝置藝術，結合周邊JETS嘉年華、X-park水族館、新光影城、華泰名品城、IKEA新興點，在桃園高鐵、桃園捷運便利大眾運輸交通下，吸引各地民眾造訪，今晚閉幕，天空雖飄小雨，民眾熱情不減，在親愛愛樂、丘與樂、東森YOYO台大哥哥、姐姐和卡通明星歡樂舞蹈中畫下句點。
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