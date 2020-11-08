終於桃園航空城明起區段徵收公告 最後一哩路爭議未平

延宕12年的桃園航空城計畫明天起公告土地區段徵收，終於跨進實質開發第一步，桃園市政府確定採先建後遷、最優補償雙軌並行，提出10大優惠方案，宣稱桃園市歷來補償最高，市府航空城區段徵收案「最後一哩路爭議未平」，大園地方人士今天下午表示，福海宮搬遷爭議、海口3聚落持續爭取納入區段徵收尚未定案，桃園市公民監督聯盟陣線預定本月22日走上市府，為弱勢「討回家園」爭取權益。

市議員游吾表示，桃園市公民監督聯盟陣線支持航空城徵收，但是有條件，希望為弱勢爭取興建家園訴求，市府10大方案、135% 補償優先搬遷，卻未照顧弱勢戶，形成有錢者優先遷、沒錢者無法走，且市府訂出2、3期優先搬遷獎勵20%、15%，卻設定6成優先搬遷門檻，製造6成、4成要走、要留的人矛盾、相互衝突仇恨，市府6成門檻限制一定要拿掉，讓人民自由選擇是否優先搬遷，還有市府公告營造每坪11萬元，現行估計只有每坪8.5萬到9.6萬元明顯不足，市府必須壓低成本。

大園區海口里長鄭清木及光明、東隆凱悅、過田3社區聚落多數居民，為了未來居住品質，持續向政府爭取納入航空城徵收，竹圍福海宮搬遷爭議，該廟管委會主委廖德發表示，廟方遵照王公祖指示，經由公開擲筊決定將該廟搬遷到大園海軍基地（未來航空城安置街廓、住宅地點），獲得會員信徒97.5%絕大多數支持搬遷，王公祖指示遷建需要廟地2081坪，廟方正與交通部協商中。