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桃楊梅花彩節湧33萬人次 仙草花普羅旺斯魅力28日接棒
桃園市第一場花彩節楊梅展區今天閉幕，市長鄭文燦公布首發9天展期吸引33萬多人次參觀，顯示疫後大家樂於走出戶外，體驗農事樂趣，同時感受濃濃的農村風味。
鄭文燦也預告，楊梅不僅是花彩節的展區，也是仙草的產地，今年桃園仙草花節11月28日盛大登場，歡迎市民朋友再回到楊梅，欣賞美麗的花海。
2015年因乾旱影響桃園農地休耕萬頃，市府決定辦理花彩節，鄭文燦表示一路舉辦至今，成為每年的特色活動，今年分為楊梅、大園、大溪三大展區，各展區各有特色，接下來由大園、大溪展區接力開展，歡迎市民朋友一同體驗農遊的樂趣。
鄭文燦指出，桃園的休閒農業區從無到有，他擔任市長之後以10個休閒農業區、100家休閒農場為目標，目前桃園共完成10個休閒農業區，楊梅花彩節的秀才休閒農業區也將於明年提案劃設，具備茶產業、畜牧產業、生態以及特色客庄農村的傳統，深具旅遊潛力，盼藉此帶動楊梅休閒農業更加蓬勃發展。
立法委員黃世杰、湯蕙禎、市議員李家興、涂權吉、市府副秘書長邱俊銘、農業局長郭承泉、楊梅區長羅國裕都出席活動。
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