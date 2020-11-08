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桃園今辦泰國水燈節 鄭文燦宣布明年成立新住民事務科

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園今年在新住民文化會館舉行泰國水燈節，有祈福活動、泰國美食、泰國服飾體驗及手作DIY等8個攤位，讓民眾能更瞭解泰國文化。記者陳夢茹／攝影
桃園今年在新住民文化會館舉行泰國水燈節，有祈福活動、泰國美食、泰國服飾體驗及手作DIY等8個攤位，讓民眾能更瞭解泰國文化。記者陳夢茹／攝影

桃園今年在新住民文化會館舉行泰國水燈節，有祈福活動、泰國美食、泰國服飾體驗及手作DIY等8個攤位，讓民眾能更瞭解泰國文化。市府也宣布，明年將在社會局底下成立「新住民事務科」，協助彙整新住民業務。

為慰藉新住民因疫情無法返鄉，也敞開大門讓更多台灣人認識泰國文化，桃園市新住民聯合服務中心今天舉行第二屆泰國水燈節。新住民聯合服務中心副執行長張瑜庭表示，水燈節大家會將自製的水燈放入河流中，象徵流水帶走壞運，以此祈福。

桃園市長鄭文燦也出席水燈節，與泰國新住民等人一同跳舞、體驗泰國美食，也跟著眾人一同在水池中放水燈祈褔。鄭文燦說，桃園新住民人口有60116人，占全國第4位，其中以越南籍10270人為最多，依次為印尼籍4714人、泰國籍2318人。

鄭文燦也於會中宣布，明年將在社會局下成立專責單位新住民事務科，協助彙整新住民相關業務，也將在中壢成立新住民培力中心，培養新住民朋友就業、創業的能力，讓新住民在台灣更能站穩腳步。

張瑜庭說明，這次的活動從主持人到活動工作人員等皆是新住民及新二代包辦，除了重頭戲放水燈外，現場還有園遊會、美食，最特別的是還有摘星活動，如同台灣的戳戳樂一樣，摘下星星後可拆開看裡面的禮品是什麼，屬於相當獨特的童玩。

由於桃園的新住民人口非常多，張瑜庭表示，除了為泰國新住民舉辦水燈節外，菲律賓新住民會有禮服秀，越南新住民則有中秋婦女節，以感念婦女在越戰的奉獻，讓新住民在異鄉不孤單，也能感受到家鄉的文化及溫暖。

談及新住民來台常遇到的磨擦，張瑜庭坦言「文化衝突不少」，她舉例，曾有越南媳婦與台灣婆婆吵得不可開交，越南媳婦將家中神主牌放在地上，引起婆婆不滿，她解釋，由於越南文化是將土地公置於地上，加上媳婦不會講中文才造成溝通不良，所幸在通譯介入後才將婆係誤會化解掉。

桃園市長鄭文燦今天參加泰國水燈節。記者陳夢茹／攝影
桃園市長鄭文燦今天參加泰國水燈節。記者陳夢茹／攝影
桃園市長鄭文燦今天參加泰國水燈節，與新住民一同放水燈祈福。記者陳夢茹／攝影
桃園市長鄭文燦今天參加泰國水燈節，與新住民一同放水燈祈福。記者陳夢茹／攝影
桃園今年在新住民文化會館舉行泰國水燈節，有祈福活動、泰國美食、泰國服飾體驗及手作DIY等8個攤位，讓民眾能更瞭解泰國文化。記者陳夢茹／攝影
桃園今年在新住民文化會館舉行泰國水燈節，有祈福活動、泰國美食、泰國服飾體驗及手作DIY等8個攤位，讓民眾能更瞭解泰國文化。記者陳夢茹／攝影
桃園市長鄭文燦今天參加泰國水燈節，與新住民一同放水燈祈福。記者陳夢茹／攝影
桃園市長鄭文燦今天參加泰國水燈節，與新住民一同放水燈祈福。記者陳夢茹／攝影

新住民 泰國 越南

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