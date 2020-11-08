市場消費潛力大 新竹縣芎林鄉農會成立第2個直銷站

新竹縣芎林鄉農會農民直銷站自2018年成立以來，業績穩定成長，考量鄰近芎林都市計畫地區，人口聚集，市場消費潛力大，農產品需求日益增加，為建構農產品銷售網絡，設置第2個農民直銷站富林店，今天正式開幕，成為竹縣第13處農產銷售據點。

開幕活動由縣長楊文科、農糧署北區分署副分署長林美華、前縣長邱鏡淳、芎林鄉長黃正彪等人進行揭牌，也吸引不少在地鄉親、農民也到場參與。

楊文科表示，為協助農民擴展農產品展售通路，成立新農民市場、農民直銷站、農村社區小舖是縣府的重要施政計畫，此次農業處補助芎林鄉農會相關硬體計畫約1000萬元，目前縣內有新竹縣、竹北市、新埔鎮、關西鎮、寶山鄉、北埔鄉、新豐鄉、芎林鄉、湖口鄉、竹東地區等10個農會，共成立13處新農民市場，歡迎鄉親朋友多多選購竹縣在地的優質農特產品，並支持各農會成立農民直銷站。

林美華也誇讚，新竹縣農會設立這麼多直銷站實屬不易，芎林鄉農會經營相當好，甚至開設第2家，也證明農會將農民照顧得十分好，直銷站可買到在地新鮮蔬果、產銷履歷三章一Q等農產品，讓消費者十分安心。