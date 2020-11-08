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桃園老街溪的流與變 新套書完整描述生態、文史與願景

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
「流與變—打開故事的老街溪」新書1套3本，看見老街溪的發展故事。記者鄭國樑／翻攝
「流與變—打開故事的老街溪」新書1套3本，看見老街溪的發展故事。記者鄭國樑／翻攝

桃園市長鄭文燦今天出席「流與變—打開故事的老街溪」新書發表會，指出老街溪發源龍潭、經平鎮、中壢（含青埔）再至大園出海，是南桃園最主要的水道，出海口許厝港更是早年移墾時期的的重要貿易港口，水務局出版「流與變—打開故事的老街溪」套書，記錄老街溪的過去、現在以及未來，讓更多人看見老街溪的變化及獨有的故事，也看見桃園建設的進步。

鄭文燦説，「流與變—打開故事的老街溪」系列套書有3冊，不僅闡述河川空間的流動與變化，也描述大河與人類關係流變的時間軸，3冊專書依照脈絡論述，從探索老街溪成因、產業與生活型態開始，其次從社會大環境變遷的角度，勾勒出進入工商業時代對人與水關係的影響，具體說明治水思維轉變的便是老街溪「加、開蓋」事件；最後分享政策施行的階段成果，帶出老街溪的未來願景與展望。

鄭文燦指出，老街溪是中壢的生命之河，也是桃園的亮點之一，縣府時期「開蓋」的決策，是老街溪全流域整治的第一步，升格後市府以「不淹水、不缺水、要親水、要淨水」為老街溪整治目標，盼讓老街溪活化，產生故事、生態及文化。目前於開蓋段進行二階段改造，包括增設天幕、燈光、改善廁所、步道以及增種植栽，讓親水的河岸公園成為森林公園，提供附近居民更好的休憩環境。

鄭文燦表示，爭訟多年的中壢南區下水道水資中心官司落幕，今年底正式交付土地，兩年內完成中心興建主體建築，未來隨著桃園南區汙水下水道計畫陸續完成，老街溪的生態環境會更好。

鄭文燦提及「老街溪平鎮鐵騎歷史走讀計畫」，透過自行車道串連歷史地景，包含八字圳、乙未戰爭紀念公園、千頃第、鴉片菸潭，以及伯公潭橋、鎮南橋、安樂橋3座重要古橋樑，接續至中壢河段，辦理環北橋至高速公路橋二岸堤防改善等計畫，透過流域沿岸自行車道與地景的整合，發展為歷史與現代並存的休憩空間。

「流與變—打開故事的老街溪」系列套書，可在國家網路書店、五南網路書店、博客來、金石堂、誠品、讀冊生活等各大網路平台購買實體書，也可於桃園市轄的圖書館租借閱覽，或桃園市政府電子書平台（網址：https://ebook.tycg.gov.tw/index/index.php）進行線上觀看。

市議員徐景文、彭俊豪、劉曾玉春議員，市府水務局長劉振宇、中壢區長鄭詩鈿都出席活動。

鄭文燦市長參加「流與變—打開故事的老街溪」新書發表會。圖／桃園市政府新聞處提供
鄭文燦市長參加「流與變—打開故事的老街溪」新書發表會。圖／桃園市政府新聞處提供
水務局邀請不同世代的市民參加新書發表會，並和市長鄭文燦合影。圖／桃園市政府新聞處提供
水務局邀請不同世代的市民參加新書發表會，並和市長鄭文燦合影。圖／桃園市政府新聞處提供

老街 鄭文燦

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