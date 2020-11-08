快訊

分開228天…李榮浩來了！楊丞琳夫婦合體逼哭萬人

拜登宣布勝選 中國克制謹慎

後龍蔚藍海岸7日淨灘 清出250多公斤垃圾

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣後龍鎮7日「環境教育-淨灘活動，共清除252.16公斤海廢。圖／林錦坤提供
苗栗縣後龍鎮7日「環境教育-淨灘活動，共清除252.16公斤海廢。圖／林錦坤提供

林務局新竹林區管理處、苗栗縣自然生態學會，及後龍鎮大山社區發展協會120人，7日冒著凜冽東北風在後龍鎮濱海遊憩區武乃石滬海邊潮間辦理「大山社區綠色絲路-蔚藍海岸淨灘活動」，今天公布共清出252.16公斤垃圾，提供反思誰是破壞環境的兇手。

7日的這場淨灘活動，挑選在秋冬之際辦理，自然生態學會常務理事林錦坤表示，強勁東北季風，可以領略到風沙刺骨的感受，更深刻了解保安林對鄰近海岸居民的重要性，認識並體驗大山地區海岸防風林生態之美與林務單位致力海岸防風、固沙，海岸防風造林的努力。

新竹林管處結合自然生態學會及大山社區發展協會，推動及響應行政院長蘇貞昌「向海致敬」政策，120人參加「大山社區綠色絲路-蔚藍海岸淨灘活動」，首先安排定位遊戲闖關，透過GPS位置座標的指示找到目的地，兼具生態知識與行動覺知。

此外，安排分組淨灘，動手撿拾沙灘廢棄物，提供反思自己日常生活中，哪些行為可能是破壞環境，起心動念守護居住環境及後代成長的空間，林管處並逐一稱重，統計共清理沙灘垃圾252.16公斤，其中不可回收垃圾約207.36公斤、寶特瓶等可回收物近54.8公斤。

新竹林管處指出，淨灘地點在編號第1312號飛砂防止保安林範圍，地處內陸與海洋間重要的林帶，俗稱海岸防風林，海岸防風林除了是森林，也是生物棲息生長的地方，對內陸居民、農作、生活等具有穩定環境的重要性，辦理環境教育及淨灘活動，可以讓參加民眾了解在地環境特色及保安林的重要，別具意義。

苗栗縣後龍鎮7日「環境教育-淨灘活動，共清除252.16公斤海廢。圖／新竹林區管理處楊佳如提供
苗栗縣後龍鎮7日「環境教育-淨灘活動，共清除252.16公斤海廢。圖／新竹林區管理處楊佳如提供

淨灘 自然生態 廢棄物

延伸閱讀

近2百人屏東後壁湖淨灘 清出總重108公斤廢棄物

台1線屏東枋山海岸熱點 淨灘清出552公斤垃圾

光田醫院今淨灘 醫護人員撿到很多口罩籲重視避免汙染

聯合大淨灘之後 芳苑農漁團體回收彩繪浮球裝飾社區

相關新聞

桃園男居家檢疫外出4次 衛生局：有違規就送集中檢疫所

桃園市議員黃敬平今天表示接到陳情，指出桃園區有一名居家檢疫者本月初至少4次擅自外出；市府衛生局表示，該案待警察調查，如有...

又見桃園男居家檢疫趴趴走 疑買晚餐偷溜外出4次

桃園市30歲呂姓男子自本月1日起在桃園區住家居家檢疫14天，本月7日鄰居反映呂男本月初至少4次出外「趴趴走」，引起警方、...

桃園今辦泰國水燈節 鄭文燦宣布明年成立新住民事務科

桃園今年在新住民文化會館舉行泰國水燈節，有祈福活動、泰國美食、泰國服飾體驗及手作DIY等8個攤位，讓民眾能更瞭解泰國文化...

桃園花彩節大園魅力登場 鄭文燦拔蘿蔔邀體驗一日農夫

桃園市長鄭文燦今天中午主持2020桃園花彩節大園展區開幕，與民眾、遊客一起參加千人拔蘿蔔農事體驗、參觀花海，鄭文燦表示，...

故事工廠舞台劇結局觀眾LINE Bot 立委客串演自己

故事工廠劇團改編的「我們與惡的距離」為全民公投劇場版，昨晚在桃園展演中心上演，並邀請立法委員萬美玲客串演出，同時接受觀眾...

竹市東大路變身林蔭大道 2倍寬人行道11月底完工

新竹市政府爭取內政部1.5億經費，推動「東大路亮點計畫」，將東大路改造為林蔭大道，並有2倍寬的人行步道，預計11月底完工...

教部補助千萬 竹縣22準公幼獲改善

新竹縣政府獲教育部國民及學前教育署補助1059萬餘元，針對全縣32所準公共幼兒園中，硬體設備較不足的22所進行改善，包括...

鄉親鄉情／介壽國中「校長」好療癒

桃園市復興區介壽國中校長傅美琴收養1隻流浪貓「校長」，她笑說自己姓傅，念起來諧音「副校長」，這隻流浪貓以校長室為家，常常...

苗縣獎勵種樹 每公頃補助60萬

世界森林狀況報告顯示，全球森林面積正以每年730萬公頃的速度遞減，加上過度工業汙染破壞臭氧層，讓地球溫度越來越高，南北極...

垃圾費隨袋徵收 桃4里擬明年試辦

新北市實施垃圾費隨袋徵收多年，相鄰的桃園市長期飽受新北跨區倒垃圾之苦，計畫明年在八德區大仁、大明及龜山區龍華、迴龍4里試...

鄭運鵬COSPLAY包場看「鬼滅之刃」 賴品妤偕男友相挺

「鬼滅之刃劇場版 無限列車篇」在台灣熱映，喜好日本動漫的民進黨籍立委鄭運鵬今天在桃園統領影城包場，還扮成鬼滅之刃裡的「富...

桃園擬推垃圾費隨袋徵收 地方盼加強環境稽查

桃園市擬推動垃圾費隨袋徵收，已是政策趨勢，多數民眾認為有經濟誘因樂見其成，但也不免憂心，採取專用垃圾袋，還是會有不肖民眾...

熱門新聞

影／嘉義市立美術館點燈不僅外觀美 誠品書店也將進駐

花蓮5任資深縣議員王燕美7日晚癌逝 敢說敢言形象成追憶

桃園明年擬試辦垃圾專用袋 這4里展開問卷調查

想當小農不難！只要3萬多元就可以標一塊農地

替網紅發「挺川普雞排」200份卻被逆轉 嘉縣議員：不後悔

垃圾費隨袋徵收 桃4里擬明年試辦

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。