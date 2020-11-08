後龍蔚藍海岸7日淨灘 清出250多公斤垃圾

林務局新竹林區管理處、苗栗縣自然生態學會，及後龍鎮大山社區發展協會120人，7日冒著凜冽東北風在後龍鎮濱海遊憩區武乃石滬海邊潮間辦理「大山社區綠色絲路-蔚藍海岸淨灘活動」，今天公布共清出252.16公斤垃圾，提供反思誰是破壞環境的兇手。

7日的這場淨灘活動，挑選在秋冬之際辦理，自然生態學會常務理事林錦坤表示，強勁東北季風，可以領略到風沙刺骨的感受，更深刻了解保安林對鄰近海岸居民的重要性，認識並體驗大山地區海岸防風林生態之美與林務單位致力海岸防風、固沙，海岸防風造林的努力。

新竹林管處結合自然生態學會及大山社區發展協會，推動及響應行政院長蘇貞昌「向海致敬」政策，120人參加「大山社區綠色絲路-蔚藍海岸淨灘活動」，首先安排定位遊戲闖關，透過GPS位置座標的指示找到目的地，兼具生態知識與行動覺知。

此外，安排分組淨灘，動手撿拾沙灘廢棄物，提供反思自己日常生活中，哪些行為可能是破壞環境，起心動念守護居住環境及後代成長的空間，林管處並逐一稱重，統計共清理沙灘垃圾252.16公斤，其中不可回收垃圾約207.36公斤、寶特瓶等可回收物近54.8公斤。