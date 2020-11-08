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2020桃源美展登場 今起於文化局及中壢藝術館展出

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
2020桃源美展是桃園歷史最悠久的視覺藝術競賽，公開徵件遴選出146件藝術品參展，今天舉行頒獎典禮暨記者會。記者陳夢茹／攝影
2020桃源美展是桃園歷史最悠久的視覺藝術競賽，公開徵件遴選出146件藝術品參展，今天舉行頒獎典禮暨記者會。記者陳夢茹／攝影

2020桃源美展是桃園歷史最悠久的視覺藝術競賽，公開徵件遴選出146件藝術品參展，今天舉行頒獎典禮暨記者會，鼓勵具有傳承與創新精神的美術創作，培育並發掘藝術人才。

2020桃源美展今天於文化局1樓大廳舉行頒獎典禮，這次共吸引820件作品參賽，經激烈初審選出146件入選作品，現場頒發年度特別獎、前3名、佳作等獎項，另邀請長榮大學書畫學系教授熊宜敬為來賓及民眾們進行精彩的作品導覽。

桃園市長鄭文燦出席典禮，他表示，2020桃源美展首次以2年一屆的方式辦理，今年以「繪畫與書寫類」為主題，分為水墨、膠彩、書法篆刻、油畫、水彩及版畫共6個徵件類別，並放寬投件作品尺寸的限制，此外今年更首度增加2名「年度特別獎」，頒予彰顯當代性或實驗性作品，提供參賽者更多自由揮灑創意的空間。

鄭文燦說，桃園不是文化沙漠而是文化綠洲，從桃源美展能看出藝術家們旺盛的創作力，另也提及即將落成的橫山書法藝術館，將有新的展覽空間，能讓市民跟學生能更貼近藝術。

今年度6位「桃美獎」首獎得主為水墨類作者呂如笙的「光影文化館」、膠彩類作者林菊珍的「幻境生機Ⅱ」、書法篆刻類作者羅應良的「奮翼」、油畫類作者潘文凱的「車內風景（九）」、水彩類作者溫崎君「回憶錄-4」以及版畫類作者林義隆的「栮杏相之森（日）」；年度特別獎則由黃千育的水彩作品「夢遊仙境」和陳錦忠的水墨作品「野有死麕」分別獲得。

文化局表示，參賽者來自不同世代與多元的社會背景，各以其獨特視角創作出主題、風格迥異的作品，展覽中能看見多位創作者對媒材和表現形式的嘗試和探索，在作品中加入異材質拼接、轉譯與挪用經典或以組件表現。

所有入選作品即日起至11月22日，在桃園市文化局及中壢藝術館同步展出，文化局展出水墨、膠彩、油畫、水彩及版畫等5類；中壢藝術館展出書法篆刻類，歡迎各方藝文愛好者參觀。

2020桃源美展是桃園歷史最悠久的視覺藝術競賽，公開徵件遴選出146件藝術品參展，今天舉行頒獎典禮暨記者會。記者陳夢茹／攝影
2020桃源美展是桃園歷史最悠久的視覺藝術競賽，公開徵件遴選出146件藝術品參展，今天舉行頒獎典禮暨記者會。記者陳夢茹／攝影
2020桃源美展是桃園歷史最悠久的視覺藝術競賽，公開徵件遴選出146件藝術品參展，今天舉行頒獎典禮暨記者會。記者陳夢茹／攝影
2020桃源美展是桃園歷史最悠久的視覺藝術競賽，公開徵件遴選出146件藝術品參展，今天舉行頒獎典禮暨記者會。記者陳夢茹／攝影

文化局 藝術館 鄭文燦

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