這個社區傳承老一輩記憶中美味 客家粄創造年產值80萬

苗栗市嘉盛社區發展協會傳承老一輩美味，發展客家粄仔特色產業，賣粄仔還有主題歌舞，一年創造7、80萬元產值，今天嘉志閣第12屆客家粄仔節，展售牛汶水、新丁粄等粄食，苗栗縣長徐耀昌、苗栗市長邱鎮軍等人聞香而來，大讚好風味。

嘉盛社區舊稱嘉志閣，苗栗市主要米倉，社區希望將一級產業「米」，進而推展到六級產業，連續辦理12屆客家粄仔節，傳承老一輩記憶中的好味道，並創新結合五行觀念，打出品牌，嘉盛社區發展協會總幹事張永昌說，社區一年訪客6、7000人次，體驗DIY及購買客家粄，約有40萬元收入，連接在地農產品銷售，1年可達到7、80萬元規模。

張永昌表示，社區還另提供覽服務，其中還有一絕，讓遊客嘖嘖稱奇，社區信仰中心五文昌廟的3D門神，運用視覺錯覺的技巧，其中白臉秦叔寶將軍的左腳神靴朝向，會隨著觀者的視覺位置變化，相當有趣味性。