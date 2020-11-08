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桃園男居家檢疫外出4次 衛生局：有違規就送集中檢疫所
桃園市議員黃敬平今天表示接到陳情，指出桃園區有一名居家檢疫者本月初至少4次擅自外出；市府衛生局表示，該案待警察調查，如有違規事實將送集中檢疫所。
民眾向市議員陳情，爆料有名居家檢疫者擅自外出多次，儘管當事人否認，不過警方已掌握監視器畫面，拍下該名居家檢疫者違規外出的影像，衛生局回應，如確實有違規事實會將其送往集中檢疫所。
談及近期疫情升溫，是否防疫作為鬆懈？衛生局說，10月份共收到16件違規案件，皆為居家檢疫者違規外出，開罰累計300萬元，不過違規件數相較前幾個月並無明顯增多，未來會加強防堵。
衛生局統計，截至今天桃園共收到120件居家檢疫、隔離者違規案件，有4件仍在裁處程序中，其餘已完成行政裁處，共裁罰116人，開罰金額累計高達2753萬元。
衛生局表示，裁罰的116人中，有111人是居家檢疫違反規定，開罰2523萬，5人居家隔離違反規定，開罰230萬，目前已繳清54件，共1190萬5571元，另有12件為分期付款。
衛生局指出，目前違規情節多為外出用餐、處理私事等遭裁罰，將會依情節輕重進行裁罰，再次提醒民眾，倘若違反居家檢疫或隔離，踏出門就罰10萬，再依離開時間、範圍等危害影響層面加重裁處，最高恐面臨100萬罰金。
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