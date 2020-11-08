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桃園花彩節大園魅力登場 鄭文燦拔蘿蔔邀體驗一日農夫

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦（右一）主持桃園花彩節大園展區開幕，參加千人拔蘿蔔農事體驗秀蘿蔔，表示很棒的農事體驗。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（右一）主持桃園花彩節大園展區開幕，參加千人拔蘿蔔農事體驗秀蘿蔔，表示很棒的農事體驗。記者曾增勳／攝影

桃園市長鄭文燦今天中午主持2020桃園花彩節大園展區開幕，與民眾、遊客一起參加千人拔蘿蔔農事體驗、參觀花海，鄭文燦表示，大園溪海作物豐富、花卉產地，蘿蔔更是農業文化一部分，拔蘿蔔農事體驗很棒，透過花彩節花卉欣賞、參與農事體驗活動，希望大園溪海休區成為休區魅力之鄉。

2020桃園花彩節分楊梅、大園及大溪3地舉辦，即日起到本月15日止，大園溪海休閒農業區彩花節以蔚藍溪海主題，由「米米、夢夢、可可、香香」4位花仙子代言，透過稻穗、喬麥、香草文化及千人拔蘿蔔4大主題活動接力舉辦，吸引許多民眾戶外踏青、體驗農事，享受一日農夫樂趣，歡迎民眾休閒走訪。

鄭文燦與民代、里長、遊客多人一起下田，參加千人拔蘿蔔活動，鄭文燦在蘿蔔田用力拔起2顆白玉蘿蔔展示，他表示，大園溪海休區生產作物豐富、瓜果生產很多，也是花卉產區，蘿蔔是農業文化一部分，用途做菜頭粿、菜脯或是煮蘿蔔排骨、菜頭雞湯，拔蘿蔔農事活動是很棒的體驗。

鄭文燦表示，桃園市近年推動休閒農業區政策成功，成立10個休閒農業區及100家休閒農場目標已具雛形，吸引許多遊客參訪，也是桃園重要旅遊景點，每個休區都有發展特色、產品，大園溪海休區花卉產區具不同魅力，尤其溪海連接青埔、航空城距離近，可望打造休區魅力之鄉。

2020桃園花彩節大園展區開幕，農田草花盛開及各項農事體驗活動，提供親子郊外踩青賞花、享受一日農夫樂趣。記者曾增勳／攝影
2020桃園花彩節大園展區開幕，農田草花盛開及各項農事體驗活動，提供親子郊外踩青賞花、享受一日農夫樂趣。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（右一）主持桃園花彩節大園展區開幕，歡迎民眾賞花、參與農事體驗活動，打造大園溪海休區旅遊景點魅力之鄉。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（右一）主持桃園花彩節大園展區開幕，歡迎民眾賞花、參與農事體驗活動，打造大園溪海休區旅遊景點魅力之鄉。記者曾增勳／攝影

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