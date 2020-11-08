故事工廠舞台劇結局觀眾LINE Bot 立委客串演自己

故事工廠劇團改編的「我們與惡的距離」為全民公投劇場版，昨晚在桃園展演中心上演，並邀請立法委員萬美玲客串演出，同時接受觀眾提問，先前轟動一時的中壢弒母砍頭判無罪，也被提問，犀利敏感的程度不亞於演出，開拓劇場與觀眾不同層次的互動。

「我們與惡的距離」是近年來熱門電視劇，去年還拿下金鐘多項大獎，故事工廠劇團昨晚和今天在桃園市展演中心端出劇場版，售票出現難得熱銷，昨晚門票銷售一空，不少身心科醫師、校長、民意代表自掏腰包觀看。肯定劇團由精神疾病、媒體權力、社會輿論等面向來探討社會的善與惡。

這齣舞台劇不同於電視劇的地方，在於當天結局是由現場觀眾LINE Bot公投票選決定，不論編導或演員都無法事先預知，讓觀眾不再是戲劇的局外人，能夠有更積極的互動參與。

萬美玲昨晚在故事裡客串演出，飾演政論節目嘉賓，台下觀眾融入「演員」直接提問，有人問桃園弒母砍頭案二審時宣判無罪並責付桃園市衛生局，萬美玲的何看法。

萬美玲表示，梁嫌的無罪判決已被最高法院撤銷，目前還在審理中，但二審時法官宣判責付桃園市衛生局時，已造成衛生局基層公務人員人心惶惶，因為衛生局並沒有相關專業，且無人力可以24小時管束梁嫌，也難保梁嫌無再犯之虞。

因此，萬美玲認為公務機關的橫向聯繫需要再加強，否則未來若出現類似判決，地方公務機關仍沒辦法承接，也無助於社會安定或幫助病患重返社會。

萬美玲今天表示，愛看戲的她獲邀參與故事工廠舞台劇演出，雖然只是一小段的客串，卻一圓了之前她一直想演舞台劇的夢想，很謝謝編導和一起演出的演員、工作人員們，未來若有演出機會也會繼續參與。