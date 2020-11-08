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竹市東大路變身林蔭大道 2倍寬人行道11月底完工
新竹市政府爭取內政部1.5億經費，推動「東大路亮點計畫」，將東大路改造為林蔭大道，並有2倍寬的人行步道，預計11月底完工，市長林智堅近日前往視察工程進度，他表示，工程也將過去遮蔽天空的纜線地下化，且一併統整紅綠燈、指示牌，讓用路人清晰辨識，新設路邊避車彎，更將路口行人穿越線退縮，讓東大路成為友善行人的城市要道。
交通處指出，東大路自中央路至經國路及樹林頭公園周邊，沿線連接許多市區主要幹道，周邊也設有多處重要機關和景點，通勤車流量眾多，但過去東大路沿線人行道路窄、鋪面狀況差且障礙物多。
工程完工後，人行道將從3公尺拓寬到6.1公尺，除合自行車道，也打造全線無障礙的通行環境，路段出入口及路口轉角設置緩坡、轉角斜坡道，進入路口區域設置警示帶及定位導盲磚；並透過縮減快慢車道寬度，鼓勵駕駛不要開快車，縮減處增設避車彎，一併解決停車問題，而退縮路口，則採用設置轉角保護設施，避免右轉彎車輛侵入人行道，減少交通衝突點。
另外，藉由號誌整併、纜線地下化及指標系統的整合，解決長期以來天空管線和標誌牌雜亂無章的現象，不只讓城市的天空變美，也不再影響駕駛人的視野或難以辨識，纜線不再受風吹日曬，使用期限也能提高、降低維護成本。
計畫顧問潘一如說，工程以「造林」方式種植人行道樹，以楠木、樟樹、光蠟樹等樹種穿插，更搭配低矮灌木，更期待未來以豐富的植栽吸引生物進駐，進一步升級為生態綠廊。另外，原有人行道樹木棉樹等，因果實易造成汽機車打滑，移至湳雅公園及青青草原，並透過種植方式讓木棉花群聚。
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