人口普查8日起實地訪查 徐耀昌要求「3不2會」

10年1次人口及住宅普查工作11月8日至11月30日實地訪查，民眾填報方式可採網路填報（11月1日起開放網路填報）、派員面訪、留置填表等，採網路填報者，還可抽10萬元禮金和各項大獎，普查長、苗栗縣長徐耀昌要求普查員嚴守資料保密，實地訪查將秉持「3不2會」原則辦理。

縣府主計處指出，「3不」：普查員不會洩漏個人資料給任何人、普查員不會詢問與普查表無關的資料、普查員不會要您提供帳戶或存摺；「2會」：普查員會佩戴普查員證、普查員會遞送「致受訪戶函」。

苗栗縣抽選約15％樣本、3萬9000多戶，分346個普查區，其中三灣、獅潭、西湖及泰安4鄉實施全面普查，包括區域別常住人口分布及特性、家戶型態、長期照顧、使用語言、托育照顧、就學就業、居住狀況等資訊，填答內容僅供統計目的用途，所有個別資料保密，結果經分析後，有助於加強社會福利措施、規畫人口及住宅發展等相關政策。