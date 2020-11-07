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鄭運鵬COSPLAY包場看「鬼滅之刃」 賴品妤偕男友相挺

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
「鬼滅之刃劇場版 無限列車篇」在台灣熱映，喜好日本動漫的民進黨籍立委鄭運鵬今晚在桃園統領影城包場，鄭還扮成鬼滅之刃裡的「富岡義勇」角色，有小女生也精心扮成「禰豆子」。記者張裕珍／攝影
「鬼滅之刃劇場版 無限列車篇」在台灣熱映，喜好日本動漫的民進黨籍立委鄭運鵬今晚在桃園統領影城包場，鄭還扮成鬼滅之刃裡的「富岡義勇」角色，有小女生也精心扮成「禰豆子」。記者張裕珍／攝影

鬼滅之刃劇場版 無限列車篇」在台灣熱映，喜好日本動漫的民進黨籍立委鄭運鵬今天在桃園統領影城包場，還扮成鬼滅之刃裡的「富岡義勇」角色，吸引粉絲搶拍、合照，他還大虧市長鄭文燦先前裝扮的炭治郎如「貪吃郎」，「至少要減20公斤，未來更上層樓才會受青睞！」立委賴品妤則低調和男友苗栗縣議員曾玟學入場支持。

鄭運鵬說，自己長期關注日本動漫、卡通，先前就有粉絲來他臉書「敲碗」要包場，當時想說疫情原因，不妨包場來支持動漫電影，沒想到台灣上映後賣翻，這場包場活動短短1個小時就額滿，不少粉絲今天都早早提前來排隊，讓他很驚訝，笑稱「應該是來看電影，不是來看我的」，也盼未來本土卡通、動漫都能像鬼滅之刃一樣大賣。

鄭運鵬今天也戴上長髮cosplay動畫角色「富岡義勇」，頻頻喊熱，他笑說，這個角色是辦公室同仁準備的，角色本身人緣不太好，可能是辦公室同事覺得他人緣不好，或是考量桃園有台鐵富岡站，身為桃園立委扮成富岡義勇剛剛好，也說戴上長髮不太習慣，「像我哥，應該會被認錯。」

由於鄭運鵬被視為未來參選2022桃園市長熱門人選，今晚在桃園市區影城舉辦「桃園勇者鄭運鵬，鬼滅之刃劇場版 無限列車篇」包場活動，吸引滿場民眾相挺，被媒體問到是否挑戰桃園市長選舉？鄭四兩撥千斤地說「選市長不急啦，還有2年任期！」

鄭運鵬接著話鋒一轉，把選市長的話題轉到現任市長鄭文燦身上，「倒是我對市長扮成炭治郎的扮相有意見，是可愛版的炭治郎」，還虧鄭市長體重至少要減20公斤，「未來更上一層樓，才會更受青睞」。

今晚的包場活動，鄭運鵬也在現場發放電影代理商木棉花贊助的「鬼滅之刃正版周邊」，給入場民眾紀念，與鄭運鵬互動友好的同黨立委賴品妤原訂6點前現身，但直到電影開演都未出現，只見賴男友曾玟學到場，不過，電影開演後，一身約會打扮的賴才悄悄入場，坐在男友旁一起欣賞電影。

「鬼滅之刃劇場版 無限列車篇」在台灣熱映，喜好日本動漫的民進黨籍立委鄭運鵬今晚在桃園統領影城包場，鄭還扮成鬼滅之刃裡的「富岡義勇」角色，和入場民眾互動。記者張裕珍／攝影
「鬼滅之刃劇場版 無限列車篇」在台灣熱映，喜好日本動漫的民進黨籍立委鄭運鵬今晚在桃園統領影城包場，鄭還扮成鬼滅之刃裡的「富岡義勇」角色，和入場民眾互動。記者張裕珍／攝影
「鬼滅之刃劇場版 無限列車篇」在台灣熱映，喜好日本動漫的民進黨籍立委鄭運鵬今晚在桃園統領影城包場，鄭還扮成鬼滅之刃裡的「富岡義勇」角色，和入場民眾互動。記者張裕珍／攝影
「鬼滅之刃劇場版 無限列車篇」在台灣熱映，喜好日本動漫的民進黨籍立委鄭運鵬今晚在桃園統領影城包場，鄭還扮成鬼滅之刃裡的「富岡義勇」角色，和入場民眾互動。記者張裕珍／攝影
「鬼滅之刃劇場版 無限列車篇」在台灣熱映，喜好日本動漫的民進黨籍立委鄭運鵬今晚在桃園統領影城包場，鄭還扮成鬼滅之刃裡的「富岡義勇」角色，和入場民眾互動熱絡。記者張裕珍／攝影
「鬼滅之刃劇場版 無限列車篇」在台灣熱映，喜好日本動漫的民進黨籍立委鄭運鵬今晚在桃園統領影城包場，鄭還扮成鬼滅之刃裡的「富岡義勇」角色，和入場民眾互動熱絡。記者張裕珍／攝影
「鬼滅之刃劇場版 無限列車篇」在台灣熱映，喜好日本動漫的民進黨籍立委鄭運鵬今晚在桃園統領影城包場，吸引滿場粉絲。記者張裕珍／攝影
「鬼滅之刃劇場版 無限列車篇」在台灣熱映，喜好日本動漫的民進黨籍立委鄭運鵬今晚在桃園統領影城包場，吸引滿場粉絲。記者張裕珍／攝影
「鬼滅之刃劇場版 無限列車篇」在台灣熱映，喜好日本動漫的民進黨籍立委鄭運鵬今晚在桃園統領影城包場，鄭還扮成鬼滅之刃裡的「富岡義勇」角色，大方和入場民眾合影。記者張裕珍／攝影
「鬼滅之刃劇場版 無限列車篇」在台灣熱映，喜好日本動漫的民進黨籍立委鄭運鵬今晚在桃園統領影城包場，鄭還扮成鬼滅之刃裡的「富岡義勇」角色，大方和入場民眾合影。記者張裕珍／攝影

鄭運鵬 電影 鬼滅之刃

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