桃園擬推垃圾費隨袋徵收 地方盼加強環境稽查

桃園市擬推動垃圾費隨袋徵收，已是政策趨勢，多數民眾認為有經濟誘因樂見其成，但也不免憂心，採取專用垃圾袋，還是會有不肖民眾貪小便宜亂丟，民代紛紛要求要強化未來執法力道，環保局強調會加強稽查，至於若試辦良好，是否擴大到全市？環保局指出，桃園1年收7億元垃圾處理費將因改為隨袋徵收短少，會再考量財政狀況。

八德區議員蔡永芳接連參與多場說明會，他認同隨袋徵收是好的政策方向，可有效源頭減量、促進垃圾分類，尤其台北、新北相繼推動，已陸續發展二次袋、萬用袋等配套，「袋袋相傳」經驗成熟，桃園比照辦理，也可逼走來自新北未用專用袋的垃圾。

蔡表示，參與說明會鄉親約有9成同意試辦垃圾專用袋，主要是經濟誘因大，隨袋徵收會比隨水徵收省錢，但地方難免憂心垃圾會亂竄，被丟往公園、郊區甚至是河川，希望未來垃圾減量也減輕清運負擔後，能將清運人力轉為稽查人力，遏止不法行徑。

龜山區議員牛煦庭同樣認同垃圾費隨袋徵收方向正確，但須擬定完整配套，他說，市民普遍憂慮未來垃圾專用袋開銷，更擔心有人會貪小便宜亂丟，所以環保局更要強化清潔以及執法力度，包括補足基層清潔人力等，讓市民相信「新政策帶來好市容」。

市府環保局指出，未來若獲多數支持試辦隨袋徵收，並採行垃圾專用袋，垃圾清運時一律「認袋」，可解決如桃鶯路目前一路兩制的亂象，避免再有新北垃圾跨區倒往桃園，初期運作時難免會有不守規矩的情形，環保局一定會派員加強稽查宣導。

目前桃園市1年隨水收取共7億元垃圾處理費，用於垃圾清運、處理等，隨袋徵收後勢必減損，環保局說，先擇定龜山、八德4里試辦垃圾專用袋，若試辦順利，未來將採隨袋徵收方式，未來是否擴大辦理，事涉年度歲入，會再評估桃園整體財政狀況決定。