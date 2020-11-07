新竹縣第2屆客語說故事比賽 開放報名至11月13日止

為鼓勵公私立中小學學生及社會人士加強客語口說能力，推廣客家文化及客語傳承，新竹縣政府去年舉辦第1屆客語說故事比賽，獲得熱烈回響及民眾積極參與，今年縣府因此擴大辦理，開放報名至11月13日，比賽則預計於12月22日在六家國小舉行。

縣長楊文科表示，上任以來一直將推廣客語列入施政重點，自己也在各大活動及主管會報上說客語，呼籲老中青幼都要講客語、學習客語，這次比賽得到第1名的還可獲得獎金3000元或等值禮券、獎狀1紙，今年更加碼指導老師指導獎金，希望能號召百位的大小朋友一起來講客。

縣府教育處表示，這次的比賽內容將以縣政府在2004年出版的《客家傳說故事》（ISBN：9570165715） 31篇為範圍，實體書籍均有配發至各校，也可至教育處網站下載「109年客語說故事比賽」文稿。

比賽組別分為國小低年段學生組、國小高年段學生組、國中學生組、教師組以及社會組，社會組身分則是以戶籍所在地、服務機關所在地或就讀學校所在地為依據。

報名方式為就讀或服務本縣公私立學校之人員（含學生、教師、社會組參賽人員），請統一由學校填寫競賽單位報名表。社會組請填寫個人參賽報名表並檢附相關證明文件，並於11月13日前備齊報名表、參賽人員故事文字稿、社會組報名證明文件等資料，信封註明「客語說故事比賽」以紙本掛號寄送（以郵戳為憑，逾時不受理）或親送至六家國小教務處（302新竹縣竹北市嘉興路62號），報名詳情可上教育處網站查詢。