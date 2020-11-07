桃園明年擬試辦垃圾專用袋 這4里展開問卷調查

雙北實施垃圾費隨袋徵收政策多年，但與新北交界的桃園因未使用垃圾專用袋，長期飽受新北跨區倒垃圾之苦，桃園市環保局擬在八德大仁、大明里與龜山龍華與迴龍里試辦垃圾專用袋，近日展開一連8場地方說明會，並發放問卷調查，出席鄉親提問踴躍，有人問「買專用袋不是增加垃圾嗎？」環保局說，隨袋徵收可減少整體垃圾量。

市府環保局預計在4里各辦2場，明天就會辦完8場；一般廢棄物管理科科長梁開忠說，桃園現行為垃圾處理費隨水徵收，1度3.7元，但用水量高低與垃圾量多寡不一定有關，許多民眾並不清楚，說明會主要將向民眾講解隨水與隨袋徵收差異以供選擇。

從新北經驗來看，每戶過去隨水徵收1年約收1107元，自2009年推動隨袋徵收以來，多數家庭以購買5公升垃圾專用袋為主，1只袋子1.8元，1年垃圾處理費可降為360元；市府環保局評估桃園家戶每年平均隨水徵收850元，未來隨袋收應可降至300多元。

梁開忠認為，垃圾處理費隨袋徵收有3大特點，分別為提高資源分類回收意願、垃圾減量空氣變好，且垃圾少繳費也少，較為公平，有民眾擔心是否資源回收物也要買專用袋，實則不用，只要將資源回收物與廚餘整理好交給清潔人員即可，不需再花錢。

環保局昨晚到八德大仁里集會所舉行說明會，湧進上百鄉親關心，有鄉親提問是否真能達到垃圾減量目的？梁開忠說明，若為隨袋徵收，意即產生多少垃圾就付多少錢，大家當然希望花越少錢越好，從過去破袋檢查發現，一般垃圾袋內仍能翻出資源回收物，由於垃圾袋容積有限，勢必可減少民眾「誤放」資收物機會，達到垃圾減量。