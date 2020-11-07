影／千里姻緣一線牽 苗栗移民日表揚洋溢多元文化風情

苗栗縣政府上午在縣府廣場舉辦國際移民日慶祝活動，表揚12組新住民幸福家庭，同時安排母國文化分享、特色節目表演、異國風味料理品嘗、展售及闖關體驗，熱鬧中瀰漫異國風情；苗栗縣長徐耀昌強調，「千里姻緣一線牽」的緣分得來不易，尤其在家庭裡要克服文化、語言和生活各方面差異，更是挑戰，感謝新住民姊妹為縣內的家庭注入幸福能量。

12月18日為國際移民日及移民節，縣府今天上午提前在第一辦公大樓廣場辦慶祝活動，以嘉年華模式對遠渡重洋來台的新住民表達關心與重視；徐耀昌、社會處長楊文志與前立委林麗蟬及多名縣議員共同拉彩球啟動，會中頒獎表揚幸福家庭，有通霄謝清萍、後龍翁欽及何杏梅、頭份徐蕙珮、竹南陳月霞及武黃白、三義李群英、獅潭吳阿乃、大湖陳氏幸、苗栗葛蜜娜、卓蘭楊慧及銅鑼謝宜婷等12組新住民家庭，獲頒獎牌和禮品。

其中葛蜜娜與患有腦性麻痺的丈夫在2011年透過摩門教會在網路結緣，丈夫平日賣刮刮樂彩券，蜜娜做過導遊、餐廳經理等工作，目前服務於苗栗市園燈所擔任清潔員，夫妻藉著共同信仰克服異國婚姻的文化差異，雖為身障家庭，但夫婦積極參與教會各項活動與服務，她也長期任教於救國團指導孩子學習英文。