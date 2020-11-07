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聯合盃作文大賽苗栗區賽君毅登場 70校千餘學子展文思

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣公館國中有65人參賽，陣容盛大。圖／校方提供
苗栗縣公館國中有65人參賽，陣容盛大。圖／校方提供

聯合盃作文大賽苗栗區賽今天在竹南鎮君毅中學登場，70所各級學校1013名考生同場競試，這屆作文題目以貼近生活、多元創意入題， 在考生應試時間，同時邀台北市新民國中校長施俞旭與現場陪考家長分享「面對108課綱親職教育的挑戰」，在1小時內讓家長初步了解並掌握課綱要點與陪伴之道，並了解閱讀與寫作之於學子學習歷程中的重要性。

今天作文賽的題目，國小中年級組為「討厭、討厭、真討厭」、高年級組「我認為有沒有錢很重要」或「我認為有沒有錢不重要」，國中七年級組「○○新體驗」、國中八年級組「我最為滿意自己○○這個身分」、九年級組「我們」，高中職組則為「領導者的條件」。

君毅中學校長林慶旺指出，近年除辦理聯合盃作文大賽，校方也積極推動君毅幸福工程，引導學生找出適合自己的學習策略；教學團隊為提升學生作文能力，以「心智圖法」引導學生進入作文主題、建立文章架構，有效解決學生難以下筆窘境；此外也推動「經典君毅」閱讀與「TED Cish」 講堂，培養學生閱讀、理解、統整、應用、表達能力。

校方說，今年苗栗縣文狀元選拔賽，君毅中學抱回八年級文狀元及七年級組探花獎，其中文狀元林語柔，她的哥哥林禹辰是前年苗栗縣的文狀元；君毅學生近年參加會考、文狀元大賽都展現佳績，以會考寫作測驗為例，學生江佩瑾作品獲選為「全國最佳範本」，也是苗栗縣第一位獲此殊榮的國中生。

苗栗縣政府教育處圖書資訊科長彭秀珍表示，「文狀元」是苗栗縣獨創的閱讀寫作特色活動，盼藉此培養縣內學子閱讀、寫作風氣，感謝聯合報及君毅中學能在苗栗縣內推動聯合盃作文大賽苗栗區賽，讓學子後續有機會能與全國寫作好手一同競試，加深加廣縣內學子的寫作能力。

聯合盃作文大賽苗栗區賽今天在竹南鎮君毅中學登場，70所學校上千名考生同場競試。圖／校方提供
聯合盃作文大賽苗栗區賽今天在竹南鎮君毅中學登場，70所學校上千名考生同場競試。圖／校方提供
聯合盃作文大賽苗栗區賽今天在竹南鎮君毅中學登場，70所學校上千名考生同場競試。圖／校方提供
聯合盃作文大賽苗栗區賽今天在竹南鎮君毅中學登場，70所學校上千名考生同場競試。圖／校方提供
君毅中學校長林慶旺(左二)、縣府教育處圖書資訊科長彭秀珍(右)視察考場。圖／校方提供
君毅中學校長林慶旺(左二)、縣府教育處圖書資訊科長彭秀珍(右)視察考場。圖／校方提供
考生應試時間，同時邀台北市新民國中校長施俞旭與現場陪考家長分享「面對108課綱親職教育的挑戰」。圖／校方提供
考生應試時間，同時邀台北市新民國中校長施俞旭與現場陪考家長分享「面對108課綱親職教育的挑戰」。圖／校方提供

苗栗縣 108課綱

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