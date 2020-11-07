國際兒童人權日前夕 兒少打造自己的英雄面具

響應11月20日「國際兒童人權日」，桃園市社會局為了讓更多民眾了解兒童人權日的意義與精神，今天在國泰置地廣場及XPARK水族館，舉辦兒童權利系列精采活動，今年以「KIDDO GO！大人聽小孩說」為主軸，由桃園市長鄭文燦、社會局長鄭貴華與少年代表們共同呼籲大眾了解及重視兒童權利，守護兒少身心發展的環境。

這次活動除了看見少年代表為桃園兒少權益發聲，也讓兒少在藝術中創作出屬於自己的英雄面具，學習為自己打造勇敢的盔甲，自己也能勇敢保護自己，對不好或不對的事情說「不」。更邀請市民攜手共闖知識關卡攤位，讓大人及兒少認識與了解兒童權利。

鄭文燦指出，有句台灣諺語說「囝仔人有耳無喙」，希望孩子少說話、聽從大人指令就好，然而現代社會已經改變，應該鼓勵孩子們勇於表達自己的心聲與意見，大人們則要學習了解、傾聽跟關注孩子們的想法，這才是進步社會的象徵。

聯合國大會於1989年決議通過《兒童權利公約》（CRC），目的是要保障兒少不因種族、性別、年齡而造成權利受損。桃園是一座年輕的城市，更應該落實兒少保護，市府也積極鼓勵兒少參與公共事務並表達意見，遴選出桃園市兒少代表，並於今年6月將兒少代表納入桃市兒童及少年權益促進會正式委員；此外，市府推動公園建設計畫過程中，也更加重視兒少的意見，希望規畫設計出符合兒少遊憩需求的公園環境。

他也說，Xpark是很好的海洋及生態教育場域，可以看見各式各樣的海洋生物，非常有意思，他也期盼未來各界持續關注兒少權益維護議題。