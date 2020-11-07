大溪低碳溪遊萬人健走 發掘大漢溪觀光魅力

「低碳溪遊，健康樂活」活動，今天早上在桃園市大溪區石門水庫溪洲旅遊服務區登場。主辦單位大溪區公所規畫全長約5.5公里的健行路線，沿途行經大漢溪畔自行車道、螢光蝶舞綠濕地、溪州福山巖等景點，逾萬名鄉親參與，希望透過健走活動帶領市民發掘大漢溪流域的觀光潛力與魅力。

桃園市長鄭文燦今天也前往參與活動。他表示，今年活動從石門水庫溪洲旅遊服務區出發，這裡是石門水庫後池堰下游，原先有10個沉澱池，桃園升格後，市府向管理單位北水局爭取撥用3個沉澱池、約20公頃的土地，並共同向交通部申請跨域亮點計畫補助，運用約一半的土地建置溪洲低碳轉運站及停車場，打造全國首個低碳轉運站，鼓勵遊客未來到石門水庫旅遊，可以在這裡大車換小車、巴士換電動車，或是健行進入石門水庫旅遊，兼顧環保與觀光。

溪洲低碳轉運站目前進入招商階段，未來也規畫結合大溪特產展售、電動車輛租賃站等功能，希望發展成為全國觀光旅遊亮點。

鄭文燦也說，大漢溪流域周邊地區具備多元觀光優勢，市府利用風勢較小的南苑生態公園舉行熱氣球嘉年華，風勢較大的中庄調整池則非常適合舉辦國際風箏節，此外，大溪除了有知名老街，也得天獨厚擁有月眉休閒農業區、康莊休閒農業區及台七桃花源休閒農業區等3個休區。

此外，也規畫未來在大漢溪流域設置堤岸，及228公頃河川高灘地可建置河岸公園，持續完善大漢溪畔周邊環境，希望透過今天的健行活動，帶領市民看見大漢溪的自然風景、促進身心健康。