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感受社造生命力！桃園社造博覽會今富岡車站登場

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
2020桃園社造博覽會今天在富岡火車站及周邊街區登場。圖／文化局提供
2020桃園社造博覽會今天在富岡火車站及周邊街區登場。圖／文化局提供

2020桃園社造博覽會今天在富岡火車站及周邊街區登場。此次主題為「跳舞吧！這裡有花」，展演場域深入地方，邀請社區/群、個人、區公所及本市建管處優良公寓大廈社區計67個參展單位，規劃5大展區，近70場社區表演、體驗課程及影像播映，展出桃園社造精彩成果。

活動從11月7日至15日，為期9天。今天開幕日，先由在地社區夥伴、區公所，與基隆遠到而來的大壯觀願景發展協會組成16支踩街隊伍繞行富岡街區，歡慶開幕。還有串連5家在地店鋪策展，帶大家一起尋找富岡店鋪的魅力，包含仙麗美容院、東光香鋪、葉濟安中藥行、裕福商店及伯公小吃，每家店都有2款特色商品，如伯公淨身香包及客家花布環保巾等，以重現地方產業及職人的生命記憶！

為呼應地方創生政策及富岡在地的創生能量，11月14日及15日舉辦兩場地方創生論壇，邀請桃園及外縣市地方創生實際執行者，探討建立地方特色和青銀合作等議題。

此次展覽邀請藝術家楊海茜、翁榮燦、劉瑋英、李苡帆及張浩鉅共同策展，5大展區包含「社造願景館」表現出共容、共創及永續的桃園社造願景、「區域共好展區」以多樣化內容呈現各區特色，及依議題區分的「在地知識」、「多元議題」、「自然生態」等三個社造家族展區，各展區以不同型式展示豐富的內容。

活動期間除了看見每個地方的動人故事，每逢週末，現場安排各式表演、DIY體驗及創意市集。

活動詳情請上桃園市政府文化局網站及facebook搜尋「桃園社區營造博覽會」活動粉絲專頁查詢

2020桃園社造博覽會規劃5大展區，近70場社區表演、體驗課程及影像播映。圖／文化局提供
2020桃園社造博覽會規劃5大展區，近70場社區表演、體驗課程及影像播映。圖／文化局提供
2020桃園社造博覽會規劃5大展區，近70場社區表演、體驗課程及影像播映。圖／文化局提供
2020桃園社造博覽會規劃5大展區，近70場社區表演、體驗課程及影像播映。圖／文化局提供

願景 社區營造

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