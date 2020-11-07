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新竹縣22所準公幼獲教育部補助千萬 改善硬體設施環境

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣22所準公幼獲得教育部補助，將用在改善硬體設施，如廁所、遊樂場設施等。圖／縣府提供
新竹縣22所準公幼獲得教育部補助，將用在改善硬體設施，如廁所、遊樂場設施等。圖／縣府提供

新竹縣在109學年度獲得教育部國民及學前教育署計畫補助，針對全縣32所準公共幼兒園中，硬體設備較為不足的22所進行改善，總經費編列1059萬元，將主要用於改善幼兒園廚房設備、廁所設施，以及提供孩童玩樂的遊樂場器具；縣府社會處表示，目前就讀準公幼有2千人，未來還會擴大公共化教保服務。

縣長楊文科表示，新竹縣的公共化幼兒園及教保服務持續在推動，縣政施政方向就是要滿足新竹縣的青年願婚、敢生、樂養，因此在獲中央補助能提升縣內公幼硬體設施下，他也十分樂見這樣的計畫，同時表示相信補助能提升準公共幼兒園整體品質，也等於提供新竹縣家長平價教保服務。

教育處幼教科長陳宥婕則表示，獲得補助的22所準公共化幼兒園是依據自身需改善的硬體設施需求，向教育部提出計畫，教育處持續在協助幼兒園申請相關補助，另有部分幼兒園因考量下個學年度可能不續約，因此並未列入在此次計畫補助對象。

縣府社會處則表示，縣府積極設置新竹縣公共化幼兒園，並鼓勵更多私立幼兒園加入準公共幼兒園，2018、2019年共加入20所，今年另有12間私立幼兒園申請加入，目前全縣共有32間準公共幼兒園、2025個準公幼名額。

社會處同時說明，會另外積極擴大公共化教保服務，以109學年度就新開辦嘉豐非營利幼兒園、文興非營利幼兒園及竹東非營利幼兒園，共提供768個名額，相信能減輕家長負擔。

新竹縣22所準公幼獲得教育部補助，將用在改善硬體設施，如廁所、遊樂場設施等。圖／縣府提供
新竹縣22所準公幼獲得教育部補助，將用在改善硬體設施，如廁所、遊樂場設施等。圖／縣府提供

幼兒園 新竹 公幼

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