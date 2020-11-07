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竹市動物園校園生命教育 動物骨頭標本加深保育觀念

聯合報 / 記者黃瑞典／新竹即時報導
新竹市立動物園深入校園試辦生命教育巡迴講座，帶著鴕鳥蛋、鴯鶓蛋及動物骨頭等標本讓學生零距離觸摸，加深保育動物觀念。圖／市府提供
新竹市立動物園深入校園試辦生命教育巡迴講座，帶著鴕鳥蛋、鴯鶓蛋及動物骨頭等標本讓學生零距離觸摸，加深保育動物觀念。圖／市府提供

新竹市立動物園深入校園試辦生命教育巡迴講座，帶著鴕鳥蛋、鴯鶓蛋等標本，還有擬真紅毛猩猩玩偶搭配已故紅毛猩猩「貝比」繪本，讓學生零距離觸摸，加深保育動物、尊重動物觀念，園方今天指出，已陸續在關埔、東園、高峰、竹蓮國小舉辦，學生回應熱烈，未來到更多校園巡迴。

市立動物園園長楊礎遠說，動物園生命教育校園巡迴講座以說故事方式，讓孩子們了解新竹市有座小巧可愛的動物園，住著那些動物，為什麼要拆掉籠子，還有為什麼動物園內的動物變少了。

楊礎遠說，也帶著動物骨頭與蛋殼標本，讓學生近距離觀察動物的特徵，許多學生看到鴕鳥蛋與鴯鶓蛋時非常興奮，不斷問「這是真的嗎？」；有時候隨堂的老師也會聽得入神，提問各式問題。

生命教育巡迴講座還解說已故紅毛猩猩「貝比」的故事，園方說，「貝比」過去很受民眾喜愛，因高齡離世，為紀念「貝比」，園方製作一系列插圖故事，希望用溫暖的筆觸告訴孩子生命教育及動物保護的重要性，並利用擬真的仿生紅毛猩猩玩偶教導孩子紅毛猩猩的特徵。

園方指出，動物園生命教育講座目前採小規模辦理，1次1個班級課程約45分鐘，未來研擬持續巡迴其他學校，盼讓更多孩子都能體驗生命教育課程。

新竹市立動物園深入校園試辦生命教育巡迴講座，帶著鴕鳥蛋、鴯鶓蛋及動物骨頭等標本讓學生零距離觸摸，加深保育動物觀念。圖／市府提供
新竹市立動物園深入校園試辦生命教育巡迴講座，帶著鴕鳥蛋、鴯鶓蛋及動物骨頭等標本讓學生零距離觸摸，加深保育動物觀念。圖／市府提供

動物園 新竹

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