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楊梅職訓趴趴走　特色健走吸引8千人參與

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
活動路線秀才登山步道全長約4公里，一年四季有不同景觀風情。圖／楊梅區公所提供
活動路線秀才登山步道全長約4公里，一年四季有不同景觀風情。圖／楊梅區公所提供

桃園市楊梅區公所舉辦楊梅趴趴走暨職訓就服親子體驗活動，今天早上在中華汽車停車場舉行，吸引8千人參與。活動由楊梅在地社團丰太鼓氣勢磅礡開場，桃園市吉祥物「ㄚ桃、園哥」及楊梅公所吉祥物「小YANG」進行健康操帶動跳，之後由桃園市長鄭文燦抽出最大獎50吋液晶電視，炒熱活動氣氛，8點30分在鄭文燦帶領下鳴笛揮旗起走。

鄭文燦表示，活動路線秀才登山步道全長約4公里，沿著秀才登山步道行走，一年四季不同景觀風情是桃園遠近馳名的優質登山步道。桃園市政府及楊梅區公所為了帶給民眾更優質的休閒空間，去年投入1200萬元，將既有步道整修外，另新設秀才步道支線，包含茶園段及水岸段，秀才步道多樣化的景觀，鼓勵市民出門運動健走

楊梅區長羅國裕表示，此次健走活動特別邀請秀才休閒農業發展協會於沿線設置茶席及音樂演出，除了欣賞秀才步道風景，也讓健走更增添藝文氣息，未來也將持續打造更具在地特色的健走活動。

活動現場設置40個攤位，其中包含勞動部勞動力發展署桃竹苗分署設置的各項宣導體驗攤位，透過參與各項DIY體驗及有獎徵答，讓民眾認識職訓及就業等各項服務資源，還能找到自己的興趣。健走後主會場精彩表演，民歌歌手李明德、小伍佰黃上及阿卡貝拉留聲樂團用歌聲與民眾共度美好假日。

楊梅趴趴走暨職訓就服親子體驗活動，吸引8千人參與。圖／楊梅區公所提供
楊梅趴趴走暨職訓就服親子體驗活動，吸引8千人參與。圖／楊梅區公所提供
楊梅趴趴走暨職訓就服親子體驗活動，吸引8千人參與。圖／楊梅區公所提供
楊梅趴趴走暨職訓就服親子體驗活動，吸引8千人參與。圖／楊梅區公所提供

健走 登山步道 鄭文燦

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