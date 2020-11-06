桃園再傳埤塘給水門遭破壞盜水 管理處解聘涉案班長

農業停灌影響層面大，桃園再傳有工作站班長監守自盜，破壞埤塘放水口水閘門鎖頭引水灌溉，農田水利署桃園農田管理處除解聘該名張姓班長，也亡羊補牢於近日在287處埤塘放水口張貼告示，警告私自取水者將罰6千元以上，還會面臨毀損、竊盜刑責。

由於水情吃緊，桃竹苗二期作物持續停灌，埤塘各給水門自上月16日起上鎖，未料桃園農田管理處再度發生有工作站班長監守自盜竊水遭法辦；管理處指出，案發在上月31日，有民眾路過草漯工作站8-29號池，發現放水口被破壞取水，立刻通報管理處。

桃園管理處副處長謝清文說，此案與上月27日發生的第1件破壞竊水案如出一徹，工作站獲報到場時，發現現場留有一張名片，竟是草漯工作站張姓班長，循線找到張男，張坦承破壞鎖頭，但不是為了灌溉自家作物，而是為了幫其他種菜的農友灌溉，推測該名張姓班長不知事態嚴重，基於服務民眾才會自行取水，甚至還大方留下名片。

謝強調，班長主要協助小組長灌溉配水調度，為無給職性質，發現張男破壞水閘門後，已將他解聘，由於又有工作站班長發生竊水行為，已通令所有小組嚴加注意，並全面在埤塘放水口擺上A4紙張大小的警告標示，告示也都有護貝避免被水淋濕。