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桃園再傳埤塘給水門遭破壞盜水 管理處解聘涉案班長

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
農田水利署桃園管理處陸續發生2起竊水事件，事後全面在埤塘出水口張貼警告標示。圖／桃園管理處提供
農田水利署桃園管理處陸續發生2起竊水事件，事後全面在埤塘出水口張貼警告標示。圖／桃園管理處提供

農業停灌影響層面大，桃園再傳有工作站班長監守自盜，破壞埤塘放水口水閘門鎖頭引水灌溉，農田水利署桃園農田管理處除解聘該名張姓班長，也亡羊補牢於近日在287處埤塘放水口張貼告示，警告私自取水者將罰6千元以上，還會面臨毀損、竊盜刑責。

由於水情吃緊，桃竹苗二期作物持續停灌，埤塘各給水門自上月16日起上鎖，未料桃園農田管理處再度發生有工作站班長監守自盜竊水遭法辦；管理處指出，案發在上月31日，有民眾路過草漯工作站8-29號池，發現放水口被破壞取水，立刻通報管理處。

桃園管理處副處長謝清文說，此案與上月27日發生的第1件破壞竊水案如出一徹，工作站獲報到場時，發現現場留有一張名片，竟是草漯工作站張姓班長，循線找到張男，張坦承破壞鎖頭，但不是為了灌溉自家作物，而是為了幫其他種菜的農友灌溉，推測該名張姓班長不知事態嚴重，基於服務民眾才會自行取水，甚至還大方留下名片。

謝強調，班長主要協助小組長灌溉配水調度，為無給職性質，發現張男破壞水閘門後，已將他解聘，由於又有工作站班長發生竊水行為，已通令所有小組嚴加注意，並全面在埤塘放水口擺上A4紙張大小的警告標示，告示也都有護貝避免被水淋濕。

該告示內容提到，若擅自取水將依農田水利法究辦，可處6千元到3萬元罰鍰，另也會面臨刑法第354條毀損罪刑責，可處2年以下有期徒刑、拘役或1萬5千元以下罰金，警方強調，配合農田水利署桃園管理處查處，此案因有竊水行為，已依竊盜罪嫌送辦。

農田水利署桃園管理處觀音草漯工作站8-29號池，日前發現放水口遭破壞取水，循線找到是張姓班長所為，管理處事後已在現場張貼警告標示。圖／桃園管理處提供
農田水利署桃園管理處觀音草漯工作站8-29號池，日前發現放水口遭破壞取水，循線找到是張姓班長所為，管理處事後已在現場張貼警告標示。圖／桃園管理處提供

竊盜 水利署

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