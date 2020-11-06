政府鼓勵青年從農 學者：後續輔導尤其重要

政府近年鼓勵青年投入農業成為「青農」，桃園市農業局推動青農輔導計畫。今年承接該計畫的萬能科大觀光與休閒事業管理系副教授林水泉卻指出，執行輔導計畫以委外方式承包，每年執行單位不一定相同，課程內容、輔導方向無法連貫，及缺乏後續輔導，使得許多青農結訓從業後不久就陣亡，輔導效果有限。

桃園市青年輔導計畫分為三階段，第一階段，提供為期1個月，周一至五每日8小時的基礎理論、實務及行銷管理課程；第二階段農場實習；第三階段，輔導農業及經營創業課程。前兩階段共4個月課程期間，更提供每月3萬元補助。

林水泉表示，政府輔導、補助等相關資源投入足夠，但學員們性質各異，從年齡、背景，「有的是農二代、有的是初耕農」程度不同，且農業面向包山包海，種植什麼作物、耕作規模、通路，或者不從事初級農業，走加工、銷售等產業端等，涉獵各行各業的知識，短期、概論的課程及輔導尚無法滿足學員未來投入市場，要創業還有很大一段路要走，後續輔導、陪伴青農持續精進尤其重要。

而桃園青年輔導計畫以委外承包的方式進行，執行單位幾乎年年換，｢計畫執行完就走了」，課程內容及輔導方向無法連貫外；務農的人講「人情」，輔導單位與歷屆農民間少了信任與默契，也成為合作的阻礙。

他認為，輔導計畫若能以補助案形式，與固定單位合作，提供青農們長期而穩定的陪伴，建立一個青農們信任的輔導平台，共同解決問題，甚至朝多元方向發展，串聯農友，匯集各方資源，共同創造價值，或建立電銷平台，才能有效幫助青年投入農業。

「很多問題碰到了才知道如何解決」，青農藍先生是位種植黃瓜的小農，從農1年多，近日自家種植的黃瓜曾產生類似枯萎、長不大的現象，以為遇到疫病，參與輔導課程，認識了其它農民，交流後才知是遇蟲害，以噴灑農藥才解決。

林水泉也指出，隨社會工業化發展，環境汙染及食安問題嚴重，許多民眾開始自己為食物把關，親自耕作、自產自銷「小農」蔚為風潮，民眾也不吝花較多錢購買有保障的農產品，此也是目前農業發展的一大趨勢。