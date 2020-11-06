解決強降雨淹水惡夢 1.15億元舊大湳圳排水改善完工

桃園市八德擴大都市計畫區南側的舊大湳圳因通水斷面不足，過去曾因多次降下豪大雨，無法宣洩排洪造成當地淹水惡夢，市府水務局爭取前瞻計畫補助，斥資1.15億元改善束縮斷面並建設智慧電動水門，渠道也兼具景觀與休憩功能，今天完工啟用。

內政部次長邱昌嶽、營建署長吳欣修等人受邀參與，肯定工程降低水患威脅，邱表示，台灣近年面對極端氣候威脅，部分地區受強降雨影響常發生淹水，內政部已陸續補助桃園23億元進行排水相關建設，此次工程也拉高防洪標準可涵蓋八德10年發展。

舊大湳圳排水改善工程以豐德路與中山路口往西至社角支線為止，總長1413公尺，早期為石門大圳灌溉系統一環，兼具灌溉給水與退水功能，但因通水斷面不足，加上周邊農田排水與區域排水交雜，曾導致周邊老舊眷村與農業區積淹，造成不小損失。

市府水務局指出，改善工程主要為改善舊大湳圳斷面，利用其橫向截流特性並搭配遠端操作電動水門，建立灌溉與防洪兩種模式，工程包含新建護岸、箱涵、水門與人行步道，導引農田逕流截入大漢溪，避免增加下游東門與皮寮溪區排負擔，不易淹水。

除了提高渠道防洪標準之外，水務局也在工程中導入生態特色，以現地塊石回填渠底，營造自然河道渠底風貌，並於適當間距設置魚洞，營造動植物生長空間，另也設跳石橫格梁、乾砌石戧台，加強灌溉效能，渠道旁還有行人步道，兼具休憩功能。

市長鄭文燦說，八德區有多個淹水熱點，包含更寮腳、和平路與東勇街、廣福路與茄苳溪一帶，他上任後檢討改善，並分階段訂定治水計畫，包含八德區中山路（豐德路至工業區）雨水下水道工程、興豐路排水改善工程，將更寮腳、八德重劃區、懷德街及興豐路等地區的排水系統改排入大漢溪，並推動數個滯洪池及大排改善計畫。