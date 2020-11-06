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新竹高商改造圖書館 獲獎使用率提升一舉兩得

中央社 / 新竹市6日電

新竹高商爭取國教署競爭型計畫，改造多年未整修的校內圖書館後，煥然一新，提高師生使用率，校方還參加教育部舉辦「全國高級中等學校績優圖書館」選拔，獲得績優肯定。

新竹高商校長劉曉雯今天受訪表示，近3年在圖書館主任陳怡秀領導下，努力撰寫計畫、爭取經費，將5層樓的圖書館逐層整建，將空間設備活化，成為師生最喜愛的教學與自主學習場域。

劉曉雯說，新竹高商圖書館擁有豐富實體館藏，努力爭取與彙整線上學習資源、線上知識庫、電子書、電子平板，讓學生學習無遠弗屆；每月辦理創意主題書展活動、藝文工作坊、新商閱讀節等，皆深獲師生喜愛。

陳怡秀表示，圖書館為5層樓建築，這次將1樓空間打造成森林文青系氛圍的社區共讀站，供附近居民使用；2樓為溫馨風格的書庫區。

3樓融入許多代表東南亞的元素，展現出多元文化的氛圍；4樓打造為英倫風咖啡系研究小間；5樓大型會議室加入校鳥五色鳥、校花茶花布置，並擺放許多校園老照片，盼讓師生藉此更認識學校歷史。

陳怡秀說，過去圖書館因為老舊，師生使用率低，經過3年努力，圖書館煥然一新後，現在除1樓的共讀區及2、3樓的館藏區，4樓研究小間借用頻率也大大增加，甚至老師們也搶著預約，帶學生入館上課。

新竹高商高二生王姓同學告訴中央社記者，過去圖書館採光不佳，講話會有回音，讓人害怕，而且蚊子很多，改造後圖書館變得鮮豔、明亮，不論讀書、小組討論等都非常棒，直呼「現在我很喜歡來圖書館」。

圖書館 新竹 校花

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