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竹市有好風器租借、自備容器 集點折價或換超商商品卡

聯合報 / 記者黃瑞典／新竹即時報導
竹市環保局推出有好風器活動，租借或自備容器，集點可換折價券超商商品券。圖／市府提供
竹市環保局推出有好風器活動，租借或自備容器，集點可換折價券超商商品券。圖／市府提供

新竹市環保局為減少1次性容器的垃圾量，結合好盒器容器租借團隊及樹懶科技所開發的集點樹電子點數交易平台，今天起共同推動減塑生活運動「有好風器」活動，共20家飲料店參與，容器租借集滿6點兌換店家折價券30元，自備容器集滿6點可兌換統一超商商品卡50元。

環保局長江盛任說，有好風器活動期望帶動風城民眾落實容器減塑進而友好環境的風氣，為響應節能減碳及減少紙本集點造成的不便性，採電子集點方式，僅限同一手機帳號集點兌換，點數無法轉移也不接受不同手機帳號合併使用，店家折價券及統一超商商品卡數量有限，兌完為止。

環保局指出，容器租借今起至12月6日，透過LINE加入好盒器好友，綁定手機號碼即可租借，每個手機號碼單日最多可借6個杯子，並享有甲地借乙地還、你租我洗的便利措施，使用後可於任一配合店家歸還，可獲得1點好器值點數，集滿6點可於好盒器LINE好友選單，兌換30元店家折價券1張，於下次消費使用，使用期限至12月15日止。

自備容器活動今起至明年5月31日，加入「有好風器」LINE官方好友即可免費註冊，自備容器於活動店家消費後，提報手機號碼可集點，消費1次集1點，每人每日每家僅限集點1次，集滿6點可於活動店家兌換統一超商商品卡50元。

環保局指出，為方便歸還租借杯，也在新復珍戲院設置1台飲料杯自助歸還機，每日上午8點至午夜12點可自助歸還租借的飲料杯，配合的店家及活動詳情可上網 https://hccepb.ihc-recycle.com.tw/ 查詢。

竹市環保局推出有好風器活動，租借或自備容器，集點可換折價券超商商品券。圖／市府提供
竹市環保局推出有好風器活動，租借或自備容器，集點可換折價券超商商品券。圖／市府提供
竹市環保局推出有好風器活動，租借或自備容器，集點可換折價券超商商品券。圖／市府提供
竹市環保局推出有好風器活動，租借或自備容器，集點可換折價券超商商品券。圖／市府提供

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