苗栗縣發現首例農藥中毒石虎 獲救復元後已野放

苗栗縣西湖鄉11月2日晚間發現一隻成年母石虎農藥中毒無法站立，經民眾發現通報後，中毒石虎送醫治療恢復正常，縣府農業處在2天後將牠野放，這是縣內首宗發現的石虎農藥中毒案例，牠的嘔吐物已送往農委會特生中心協助毒物檢測。

縣府農業處自然生態保育科指出，西湖鄉楊姓鄉民2日夜間通報在鄉內山區發現一隻不能站立的石虎，縣府委託的服務團隊抵達現場，發現這隻石虎精神狀況不佳，且後腿不能移動，全身痙攣有口鼻分泌物，瞳孔縮小成針尖狀，肛門也有脱糞現象，研判為有機磷中毒，立即送往動物醫院施打解毒劑，並提供輸液保溫，這隻石虎第2天上午精神狀況恢復，並把胃內食物吐出，瞳孔大小也恢復正常，農業處已在4日將牠野放。

自然生態保育科表示，縣府辦理林務局補助的友善石虎生態服務給付及國土綠網計畫後，與縣民及保育團體合作，已成功幫助近20隻的石虎個體脫困並回到野外，最近民眾通報或主動協助的案例也越來越多，降低石虎死亡率的成效已顯現，並有越來越好趨勢。