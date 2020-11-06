外傳因竹北東興圳延宕遭拔官 文化局長田昭容轉任機要

新竹縣文化局長田昭容昨天閃電轉任縣長機要秘書，現在外傳是遭到拔官，原因疑似因其任內涉及2億元中央前瞻計畫補助款的竹北市東興圳工程嚴重延宕，才會下台負責，但今天縣長楊文科則透過秘書出面否認傳言，僅表示田昭容是因為家因請辭，非外傳遭拔官。

竹北市東興圳整體景觀再造工程2期計畫，原定11月1日就應該完工，但目前現場卻圍籬封鎖，施工進度也才完成一半，施工工地更是已經停擺沒有人員、機具出入，被居民質疑是否成為爛尾工程，批評縣府拿不出具體時程及解決辦法。

縣長楊文科今天再透過縣長室秘書回應，表示田局長並非遭到拔官，而是因文化局業務繁重，加上家中母親需要照顧，早在之前她本人就向縣長提過多次想轉任，這次因人事調整才會一併處理，同時也將轉任機要秘書。

但據縣府知情人士透露，田昭容此次會被外界視為遭到拔官，除了台面上由縣長公開說法是家庭因素、業務繁重，導火線就是東興圳工程延宕，在議會定期會被議員要求專案報案檢討，縣長才火速將人調離文化局長一職。