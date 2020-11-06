元智通識辦泥染工作坊　學生直呼好好玩

元智大學通識教學部開設「微型課程」，近日邀請臺灣泥染工作室負責人廖倫光，為同學介紹「大肚山傳統泥染」的染料特色以及泥染的實作技巧，也讓學生親自體驗手工泥染的樂趣，學生們直呼「好好玩」。

廖倫光對於泥染非常有研究，2016年參加第十屆韓國天然染色文化商品競賽，奪得獎勵賞大獎。他向同學介紹「大肚山傳統泥染」的染料製程、特色、製作技巧、泥染彩繪等基本泥染概念。他說，人類在史前文明時期就有泥染的事蹟，主要是以貼近身體的服飾、寢具、文具等為大宗，也有染整皮件、木質、及聚酯纖維，而臺灣早期原住民曾有泥染的傳統，其技巧和材質絲毫不遜於其他國家。

課程中廖倫光一邊為學生示範並講解泥染小布袋及衣服流程，同時也展示各種現成泥染作品。學生們先染小布袋為實作熱身，以熟悉泥染的技巧。接著，用白色衣服摺出自己想要的圖樣，綁上橡皮筋使圖樣固定，再經過將近三個小時的泥染、配色、解開橡皮筋、風乾等步驟，獨一無二的的泥染成品完成。

泥染工作坊不僅讓學生體驗手工泥染過程所帶來的樂趣，也增強創意設計的興趣，來自馬來西亞中語系外籍生莊同學表示，從課程中了解臺灣泥染手工藝術的歷史與精髓。