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九湖台地杭菊進入花季 苗栗警分局7日起實施交管
苗栗縣銅鑼鄉杭菊芋頭節即將在14、15日登場，鑑於九湖台地的杭菊花季已到來，苗栗警分局將從明日起，每逢周六、日在會場周邊路段實施交通管制，以防車輛壅塞，苗栗警分局提醒民眾注意配合。
苗栗警分局指出，11月間每周六、周日上午9時至下午5時，在會場周邊部份路段執行交通疏導管制措施，疏 導措施包括苗38-2線開放車輛由銅科大橋往北方向進入國寶空地臨時停車場停放，等停車場停放數達8成後， 將通報苗38-2線南端(銅科大橋)實施交通管制，禁止車輛進入苗38-2線，並引導至銅科南路兩側停放；另外北端車輛至高架橋下左轉，經九湖莊餐廳對面農路，至水防道路單側停放。
九湖國小岔路口旁採單線管制，車輛一律右進左出，銅科大橋經苗38-2線，停放國寶臨時停車場車輛一律南進北出，苗38-2線及九湖莊餐廳對面農路一律禁止停車；活動期間分局將動員警、民力共同實施交通疏導管制，維護人車安全順暢。
苗栗警分局長楊贊鈞表示，活動期間請民眾務必配合警方疏導與管制措施，確實遵守現場員警的指揮及引導，共同來維持交通順暢與行車安全，以享受體驗美好的旅程。此外，銅鑼鄉九湖村為台地地形，許多花田區間有很大高低落差，請盡量待在花田旁的道路上欣賞或拍照；如果行走在狹窄濕滑的田埂上，請留意腳步及自身安全。
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