快訊

太膠著！拜登在喬治亞州猛追 川普在賓州領先縮小到0.4％

聽新聞
test
0:00 / 0:00

九湖台地杭菊進入花季 苗栗警分局7日起實施交管

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣銅鑼鄉九湖台地已進入杭菊花季，苗栗警方規畫每周六、日實施交通管制措施。圖／苗栗警分局提供
苗栗縣銅鑼鄉九湖台地已進入杭菊花季，苗栗警方規畫每周六、日實施交通管制措施。圖／苗栗警分局提供

苗栗縣銅鑼鄉杭菊芋頭節即將在14、15日登場，鑑於九湖台地的杭菊花季已到來，苗栗警分局將從明日起，每逢周六、日在會場周邊路段實施交通管制，以防車輛壅塞，苗栗警分局提醒民眾注意配合。

苗栗警分局指出，11月間每周六、周日上午9時至下午5時，在會場周邊部份路段執行交通疏導管制措施，疏 導措施包括苗38-2線開放車輛由銅科大橋往北方向進入國寶空地臨時停車場停放，等停車場停放數達8成後， 將通報苗38-2線南端(銅科大橋)實施交通管制，禁止車輛進入苗38-2線，並引導至銅科南路兩側停放；另外北端車輛至高架橋下左轉，經九湖莊餐廳對面農路，至水防道路單側停放。

九湖國小岔路口旁採單線管制，車輛一律右進左出，銅科大橋經苗38-2線，停放國寶臨時停車場車輛一律南進北出，苗38-2線及九湖莊餐廳對面農路一律禁止停車；活動期間分局將動員警、民力共同實施交通疏導管制，維護人車安全順暢。

苗栗警分局長楊贊鈞表示，活動期間請民眾務必配合警方疏導與管制措施，確實遵守現場員警的指揮及引導，共同來維持交通順暢與行車安全，以享受體驗美好的旅程。此外，銅鑼鄉九湖村為台地地形，許多花田區間有很大高低落差，請盡量待在花田旁的道路上欣賞或拍照；如果行走在狹窄濕滑的田埂上，請留意腳步及自身安全。

苗栗縣銅鑼鄉九湖台地已進入杭菊花季，苗栗警方規畫每周六、日實施交通管制措施。圖／苗栗警分局提供
苗栗縣銅鑼鄉九湖台地已進入杭菊花季，苗栗警方規畫每周六、日實施交通管制措施。圖／苗栗警分局提供

停車場 花田 國寶

延伸閱讀

太魯閣馬拉松7日登場 太魯閣周邊當天上午5時起交管

中橫便道路基掏空電桿傾倒 警拉起封鎖線交管

省道台14與台21部分路段 11月2日起同步施工交管

台灣跨性別遊行晚間登場 萬華區部分路段交管

相關新聞

外傳因竹北東興圳延宕遭拔官 文化局長田昭容轉任機要

新竹縣文化局長田昭容昨天閃電轉任縣長機要秘書，現在外傳是遭到拔官，原因疑似因其任內涉及2億元中央前瞻計畫補助款的竹北市東...

九湖台地杭菊進入花季 苗栗警分局7日起實施交管

苗栗縣銅鑼鄉杭菊芋頭節即將在14、15日登場，鑑於九湖台地的杭菊花季已到來，苗栗警分局將從明日起，每逢周六、日在會場周邊...

新竹縣老人免費健檢還有5千名額 年滿65歲長者趕快報名

新竹縣政府辦理今年老人免費健康檢查服務，由原服務70歲以上長輩，下調年齡至服務年滿65歲長輩，時間從10月1日開始至11...

建新校速度慢 立委促加把勁

立法院教育文化委員會召委萬美玲、教育部次長蔡清華等人昨天到桃園市訪查青埔、龍潭國中與青園、龍山國小，並安排座談會了解學校...

新埔義民廟秋祭 循古禮獻禮

新竹縣新埔鎮褒忠義民廟昨午舉行創建232周年秋祭大典，由縣長楊文科、義民廟董事長林光華主祭，循古禮行三獻禮，楊文科說，義...

建天花湖水庫？ 苗縣府：須取得民意

苗栗地區乾旱，頭屋鄉明德水庫等灌區2期農作停灌，縣議員余文忠昨天質詢縣府重啟民意調查興建天花湖水庫的可行性，縣府水利處長...

三坑茶港水啟用 龍潭新亮點

桃園市龍潭區三坑茶港水與綠營造工程昨天完工啟用，市長鄭文燦說，除了三坑茶港水，市府也推動大嵙崁溪水與綠休閒園區計畫，進行...

立法院教委會、教育部桃園考察 4校建設經費有著落

立法院教育與文化委員會召委萬美玲今天安排正式議程，至桃園考察教育建設與設施，教育部蔡清華次長、國教署彭富源署長、體育署王...

曾玟學左手無名指多了定情戒！大方回應「賴品妤選的」

苗栗縣議員曾玟學今天在議會總質詢，眼尖媒體發現他左手無名指上多了一枚戒指，成為意外焦點。曾玟學會後大方回應，是與民進黨立...

新埔義民廟創建232年秋祭大典 循古禮獻禮莊嚴肅穆

新竹縣新埔鎮褒忠義民廟今天上午舉行創建232周年秋祭大典，秋祭是義民爺信仰當中3大重要祭典之一，除春祭、義民祭外，秋祭更...

開罰了！桃園超商等店前抽菸今查獲7人違規 最高罰1萬

桃園市政府從今天起針對公告為禁菸場所的連鎖便利商店、咖啡店及速食店的騎樓及庇廊開始執法，首日稽查57處吸菸熱點，查獲7人...

安心旅遊補助為新竹縣帶6億產值 吸引近12萬人過夜住宿

觀光局安心旅遊補助方案帶動國旅熱潮，新竹縣政府結合旅宿業、觀光遊樂業、商圈等產業共同行銷，從暑假到10月31日補助結束為...

熱門新聞

興大教授吳聲海養黿研究 教授辭世黿送動物園6天絕食亡

嘉縣農地違建！村長疑背後有集團撐腰 原來真相是…

金門海域漂來3艘怪手「幽靈船」？ 航港局：大陸來的

女董喊川普當選放假10天慶祝？但這家公司早被勒令停業

永和超窄巷標線路寬僅33公分 機車族：比直線七秒還難

基北通勤族注意！雙11蝦皮國光合作3路線免費恐爆人潮

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。