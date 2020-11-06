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新竹縣老人免費健檢還有5千名額 年滿65歲長者趕快報名

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
東元醫院提供辦理新竹縣老人免費健檢，民眾可透過電話預約辦理。圖／縣府提供
東元醫院提供辦理新竹縣老人免費健檢，民眾可透過電話預約辦理。圖／縣府提供

新竹縣政府辦理今年老人免費健康檢查服務，由原服務70歲以上長輩，下調年齡至服務年滿65歲長輩，時間從10月1日開始至11月30日為止，榮民總醫院新竹分院、台大醫院竹東分院、東元醫院、新仁醫院、大安醫院、仁慈醫院、竹信醫院及林醫院等8間醫院提供健檢服務，縣府表示尚有5千個名額，歡迎符合資格民眾參與。

縣府表示每年是將公益彩券盈餘分配基金投入辦理老人福利等相關用途，讓公益彩券的愛心能無限分享。社會處則說明，今年新竹縣共有8間醫院合作提供老人免費健檢，項目包括胸部X光、心電圖、A.F.P肝癌篩檢、子宮頸抹片檢查、定量免疫法糞便潛血檢查（IC85）及量腰圍等。

過去原本只提供年滿70歲民眾免費健檢，今年則調降為年滿65歲（民國44年9月30日前出生者），且設籍在新竹縣即符合資格；縣府社會處長李國祿就表示，目前縣內免費健檢名額尚餘5千名，民眾可以直接電洽8家特約醫院辦理登記。

8家醫院報名專線如下：榮民總醫院新竹分院報名專線03-5962134轉301、台大醫院竹東分院報名專線03-5943248轉1123、竹北市東元醫院報名專線03-6207986、竹北市新仁醫院報名專線03-5552039轉1202、竹北市大安醫院報名專線03-5557188轉931、湖口鄉仁慈醫院報名專線03-5907699、竹東鎮竹信醫院報名專線03-5962998、竹東鎮林醫院報名專線03-5962316。

東元醫院提供辦理新竹縣老人免費健檢，民眾可透過電話預約辦理。圖／縣府提供
東元醫院提供辦理新竹縣老人免費健檢，民眾可透過電話預約辦理。圖／縣府提供
東元醫院提供辦理新竹縣老人免費健檢，民眾可透過電話預約辦理。圖／縣府提供
東元醫院提供辦理新竹縣老人免費健檢，民眾可透過電話預約辦理。圖／縣府提供

新竹 健檢 台大醫院

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