立法院教委會、教育部桃園考察 4校建設經費有著落
立法院教育與文化委員會召委萬美玲今天安排正式議程，至桃園考察教育建設與設施，教育部蔡清華次長、國教署彭富源署長、體育署王水文副署長、立法委員魯明哲、立法委員呂玉玲及桃園市教育局林明裕局長都到場。
委員會考察第一站到青園國小，和魯明哲一同考察新設校辦理情況。萬美玲指出，青園國小校校舍建設零進度，卻已經招生2班，卻借用青埔國中的教室上課，是全台唯一「寄居」在他校上課的國小。國小、國中生上課作息差異大，青埔國中也有增班的壓力，還把教室借給青園國小2年，桃園身為國門之都，鄭文燦市長大力發展的青埔特區，竟然發生學校寄居的狀況，教育部要正視這個問題。
青園國小建校總經費需9億元，萬美玲要求教育部、國教署盡快協助桃園市教育局，補助5億元經費，2022年完成第一期校舍；青埔國中現場也提出圖書館建設需求，彭富源同意補助400萬元。
委員會到桃園區龍山國小，萬美玲說，龍山國小師生期盼第二期校舍改建，苦等3年多沒音訊，原因是經費龐大，市府一直無法編這筆預算，從中央統籌分配款就知道為什麼要苦等。
萬美玲表示，桃園和台南去年創稅額分別是1699億、1285億元，但今年桃園得到的補助款是263.1億元，台南卻能得到350.79億元，在前瞻計畫的軌道建設上，桃園地方負擔的比例為54%，但台南卻是31%。桃園創稅上繳中央比台南多，分配卻比台南少許多，龍山國小校舍改建工程經費也因此難獲支持，事實上在統籌分配款和補助款上，一直以來對桃園都非常不公平。
萬美玲說明在立法院不斷向教育部爭取龍山國小校舍改建經費，歷經10次會勘、會議，終於獲得教育部潘文忠部長口頭允諾，今天和教育部次長等官員現勘後，蔡清華次長請學校在會後將規畫案儘速送至教育局，核定後報教育部，教育部會全力支持龍山國小建設活動中心、專科教室、幼兒園，及地下停車場的1.8億元經費。
委員會考察團最後到龍潭國中和呂玉玲委員一起檢視學校活動中心地板鋪面、操場跑道及升旗台狀況，發現活動中心地板鋪面嚴重毀損，跑道也已25年未整修，升旗台也須重建。萬美玲協調由國教署與體育署協助學校提報整建計畫，讓學生能有安全的運動空間。
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