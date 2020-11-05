快訊

閃電颱風今晚起挾雨襲東半部 明天降雨熱區看這

聽新聞
test
0:00 / 0:00

立法院教委會、教育部桃園考察 4校建設經費有著落

聯合報 / 記者鄭國樑張裕珍高宇震／桃園即時報導
萬美玲也強調桃園創稅第一，呼籲中央統籌分配要加碼桃園。圖／立法委員萬美玲服務處提供
萬美玲也強調桃園創稅第一，呼籲中央統籌分配要加碼桃園。圖／立法委員萬美玲服務處提供

立法院教育與文化委員會召委萬美玲今天安排正式議程，至桃園考察教育建設與設施，教育部蔡清華次長、國教署彭富源署長、體育署王水文副署長、立法委員魯明哲、立法委員呂玉玲及桃園市教育局林明裕局長都到場。

委員會考察第一站到青園國小，和魯明哲一同考察新設校辦理情況。萬美玲指出，青園國小校校舍建設零進度，卻已經招生2班，卻借用青埔國中的教室上課，是全台唯一「寄居」在他校上課的國小。國小、國中生上課作息差異大，青埔國中也有增班的壓力，還把教室借給青園國小2年，桃園身為國門之都，鄭文燦市長大力發展的青埔特區，竟然發生學校寄居的狀況，教育部要正視這個問題。

青園國小建校總經費需9億元，萬美玲要求教育部、國教署盡快協助桃園市教育局，補助5億元經費，2022年完成第一期校舍；青埔國中現場也提出圖書館建設需求，彭富源同意補助400萬元。

委員會到桃園區龍山國小，萬美玲說，龍山國小師生期盼第二期校舍改建，苦等3年多沒音訊，原因是經費龐大，市府一直無法編這筆預算，從中央統籌分配款就知道為什麼要苦等。

萬美玲表示，桃園和台南去年創稅額分別是1699億、1285億元，但今年桃園得到的補助款是263.1億元，台南卻能得到350.79億元，在前瞻計畫的軌道建設上，桃園地方負擔的比例為54%，但台南卻是31%。桃園創稅上繳中央比台南多，分配卻比台南少許多，龍山國小校舍改建工程經費也因此難獲支持，事實上在統籌分配款和補助款上，一直以來對桃園都非常不公平。

萬美玲說明在立法院不斷向教育部爭取龍山國小校舍改建經費，歷經10次會勘、會議，終於獲得教育部潘文忠部長口頭允諾，今天和教育部次長等官員現勘後，蔡清華次長請學校在會後將規畫案儘速送至教育局，核定後報教育部，教育部會全力支持龍山國小建設活動中心、專科教室、幼兒園，及地下停車場的1.8億元經費。

委員會考察團最後到龍潭國中和呂玉玲委員一起檢視學校活動中心地板鋪面、操場跑道及升旗台狀況，發現活動中心地板鋪面嚴重毀損，跑道也已25年未整修，升旗台也須重建。萬美玲協調由國教署與體育署協助學校提報整建計畫，讓學生能有安全的運動空間。

教育委員會到桃園考場考察校舍新建、改建。圖／立法委員萬美玲服務處提供
教育委員會到桃園考場考察校舍新建、改建。圖／立法委員萬美玲服務處提供

教育部 考察 教育局

延伸閱讀

青埔青園國小無校舍窘境 立委要求如期建成第一期校舍

水情吃緊 桃園首啟動埤塘反送水

影／採購契約載明用國產豬 藍營轟蔡政府混淆視聽

回家了 馬籍鍾姓女大生父母帶女兒骨灰離台

相關新聞

曾玟學左手無名指多了定情戒！大方回應「賴品妤選的」

苗栗縣議員曾玟學今天在議會總質詢，眼尖媒體發現他左手無名指上多了一枚戒指，成為意外焦點。曾玟學會後大方回應，是與民進黨立...

開罰了！桃園超商等店前抽菸今查獲7人違規 最高罰1萬

桃園市政府從今天起針對公告為禁菸場所的連鎖便利商店、咖啡店及速食店的騎樓及庇廊開始執法，首日稽查57處吸菸熱點，查獲7人...

立法院教委會、教育部桃園考察 4校建設經費有著落

立法院教育與文化委員會召委萬美玲今天安排正式議程，至桃園考察教育建設與設施，教育部蔡清華次長、國教署彭富源署長、體育署王...

新埔義民廟創建232年秋祭大典 循古禮獻禮莊嚴肅穆

新竹縣新埔鎮褒忠義民廟今天上午舉行創建232周年秋祭大典，秋祭是義民爺信仰當中3大重要祭典之一，除春祭、義民祭外，秋祭更...

安心旅遊補助為新竹縣帶6億產值 吸引近12萬人過夜住宿

觀光局安心旅遊補助方案帶動國旅熱潮，新竹縣政府結合旅宿業、觀光遊樂業、商圈等產業共同行銷，從暑假到10月31日補助結束為...

影／苗栗扶輪社風華50年 擴大辦台日學童書畫交流展

苗栗扶輪社慶祝授證50年擴大舉辦台日小學生繪畫、書法作品交流展及徵選，將針對苗栗市等6鄉鎮市共36所國小徵選交流展作品，...

新竹市第二代市犬「棕棕」 代言周六毛寶貝同樂會

新竹市府本周六將舉辦「毛寶貝同樂會」，將有100劑免費狂犬病疫苗、免費寵物健檢，還有毛小孩趣味競賽、市集、親子闖關活動；...

飛官朱冠甍母心繫收容毛孩　竹市議長捐百包飼料籲認養

空軍第七聯隊志航基地F-5E戰機上月29日失事墜海，上尉飛行員朱冠甍不幸殉職。朱冠甍的母親長期照顧流浪動物，因事出突然未...

航空城悲歌／又見老農輕生悲劇 里長反映只獲桃市府4字回應

桃園航空城開鄉發案又發生老農不願土地被徵收抑鬱自殺身亡悲劇。

玩科普學藝術 「印象清華」今開幕

「印象清華」科普藝術節今揭開序幕，在清華大學校園展出48件來自清大科藝中心、國內外藝術家及國小教師結合電、磁、光、水、視...

大溪區康莊休閒農業區優質特色農場多 輕旅遊好去處

農委會今年8月5日公告劃定大溪區康莊休閒農業區，市長鄭文燦今天視察區內富田香草休閒農場，說明市府自2015年起積極推動劃...

航空城9日起區段徵收公告 自願優先搬遷補償區擴大

桃園航空城即將本月9日辦理土地區段徵收公告為期1個月，延宕多年航空城終於朝實質開發邁一大步，市政府確定自願優先搬遷補償優...

熱門新聞

美大選誰贏？「網路小商人」賀川普領先 請綠議員嘉義發雞排

國道客運推羅東至花蓮優惠 票價最低只要100元比火車還便宜

女董喊川普當選放假10天慶祝？但這家公司早被勒令停業

東石漁人碼頭民間經營生變 縣府通知廠商下月終止契約

金門海域漂來3艘怪手「幽靈船」？ 航港局：大陸來的

興大教授吳聲海養黿研究 教授辭世黿送動物園6天絕食亡

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。