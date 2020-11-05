立法院教委會、教育部桃園考察 4校建設經費有著落

立法院教育與文化委員會召委萬美玲今天安排正式議程，至桃園考察教育建設與設施，教育部蔡清華次長、國教署彭富源署長、體育署王水文副署長、立法委員魯明哲、立法委員呂玉玲及桃園市教育局林明裕局長都到場。

委員會考察第一站到青園國小，和魯明哲一同考察新設校辦理情況。萬美玲指出，青園國小校校舍建設零進度，卻已經招生2班，卻借用青埔國中的教室上課，是全台唯一「寄居」在他校上課的國小。國小、國中生上課作息差異大，青埔國中也有增班的壓力，還把教室借給青園國小2年，桃園身為國門之都，鄭文燦市長大力發展的青埔特區，竟然發生學校寄居的狀況，教育部要正視這個問題。

青園國小建校總經費需9億元，萬美玲要求教育部、國教署盡快協助桃園市教育局，補助5億元經費，2022年完成第一期校舍；青埔國中現場也提出圖書館建設需求，彭富源同意補助400萬元。

委員會到桃園區龍山國小，萬美玲說，龍山國小師生期盼第二期校舍改建，苦等3年多沒音訊，原因是經費龐大，市府一直無法編這筆預算，從中央統籌分配款就知道為什麼要苦等。

萬美玲表示，桃園和台南去年創稅額分別是1699億、1285億元，但今年桃園得到的補助款是263.1億元，台南卻能得到350.79億元，在前瞻計畫的軌道建設上，桃園地方負擔的比例為54%，但台南卻是31%。桃園創稅上繳中央比台南多，分配卻比台南少許多，龍山國小校舍改建工程經費也因此難獲支持，事實上在統籌分配款和補助款上，一直以來對桃園都非常不公平。

萬美玲說明在立法院不斷向教育部爭取龍山國小校舍改建經費，歷經10次會勘、會議，終於獲得教育部潘文忠部長口頭允諾，今天和教育部次長等官員現勘後，蔡清華次長請學校在會後將規畫案儘速送至教育局，核定後報教育部，教育部會全力支持龍山國小建設活動中心、專科教室、幼兒園，及地下停車場的1.8億元經費。