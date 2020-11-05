新埔義民廟創建232年秋祭大典 循古禮獻禮莊嚴肅穆

新竹縣新埔鎮褒忠義民廟今天上午舉行創建232周年秋祭大典，秋祭是義民爺信仰當中3大重要祭典之一，除春祭、義民祭外，秋祭更象徵居民感念義民爺、祖先庇佑今年五穀豐收，同時也祈願來年風調雨順、國泰民安。

義民廟董事長林光華表示，義民廟3大祭典中，春祭是為祖先掃墓，農曆7月20日義民祭則是祭拜先賢先烈，普施過往戰爭中傷亡的戰士、百姓，秋祭則是居民感謝一整年來義民爺的保佑。

義民信仰代表著客家人為求族群的生存，而願意犧牲小我、自身生命的忠勇精神，新埔褒忠義民廟除了是新竹客家族群的信仰中心，應每年由不同鄉鎮、祭典區負責祭祀輪值，也將新竹、桃園等地客家庄的凝聚力團結在一起。

縣長楊文科上午也參與秋祭大典，他表示義民信仰是緬懷先烈保家衛國的忠義精神，今天出席是虔誠祈求義民爺保佑國泰民安、風調雨順，並保佑各項縣政順利推動；他還提到新竹縣有超過7成人口是客家人，因此也藉大典場合呼籲要讓客家話、客家文化傳承下去。