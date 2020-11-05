開罰了！桃園超商等店前抽菸今查獲7人違規 最高罰1萬

桃園市政府從今天起針對公告為禁菸場所的連鎖便利商店、咖啡店及速食店的騎樓及庇廊開始執法，首日稽查57處吸菸熱點，查獲7人違規吸菸，將依菸害防制法可開罰最高1萬元。

衛生局表示，今年8月公告20家連鎖便利商店、咖啡店及速食店共1805處的騎樓及庇廊範圍為禁菸區，經過3個月的宣導，今天開始稽查，57處吸菸熱點中查獲7人違規吸菸，未查獲業者違規提供熄菸器具。

衛生局長王文彥指出，依據衛生福利部國民健康署107年國人吸菸行為調查，桃園市民於室外公共場所二手菸暴露率為44.3%，全國為45.6%，可見桃園市無菸環境的營造有著迫切性。

衛生局說，桃園市自104年起陸續公告公園、學校周邊環境、公車候車亭等納入禁菸區，今年則擴大公告連鎖便利商店、咖啡店及速食店騎樓庇廊為全面禁菸場所，目前全市共有2809處戶外禁菸場所，使民眾免於二手菸危害，營造無菸清新環境。

由於過去常接獲民眾陳情，指稱在咖啡店享用美食或帶小孩至便利商店購物時，常遇到二手菸逸散問題，衛生局提醒，今天起於公告的禁菸場所吸菸者，最高處1萬元罰鍰，業者若提供吸菸有關器具，最高處5萬元罰鍰。

衛生局呼籲，請吸菸民眾確實遵守禁菸場所不吸菸，以免傷了健康，又瘦了荷包，並請多加利用桃園市二代戒菸合約醫療院所，或利用戒菸免費專線「0800-636363」，由專人幫助脫離菸癮，亦可上桃園市政府衛生局無菸網站查詢。