曾玟學左手無名指多了定情戒！大方回應「賴品妤選的」

苗栗縣議員曾玟學今天在議會總質詢，眼尖媒體發現他左手無名指上多了一枚戒指，成為意外焦點。曾玟學會後大方回應，是與民進黨立委賴品妤的定情對戒，兩人戀情穩定。

曾玟學說，過去沒有戴戒指習慣，手上的戒指是前陣子百貨公司週年慶期間，和女友賴品妤一起逛街選購，「主要還是她選」，樣式選定兩人都喜歡的簡單、流線線條，根據兩人指圍訂製，等了約一個月才拿到。

曾玟學與賴品妤的「品學兼優」戀情經媒體披露後，引發話題，兩人大方認愛。今天曾玟學在苗栗縣議會進行縣政總質詢，由於座位接近記者席，眼尖媒體意外發現他左手無名指隱約露出閃光，仔細看原是他戴了戒指；面對記者詢問，戴上定情戒是否意味雙方關係進入穩定期，曾玟學也霸氣回應「我們感情一直很穩定」。

曾玟學說，因賴品妤在立法院會期比較忙碌，多半由他抽空北上台北相聚，偶爾品妤也會來苗栗，但待的時間有限，儘管苗栗到台北說遠不遠，但已能感受所謂遠距離戀愛的辛苦。

曾玟學今天針對萊豬進口、平權運動彩虹地景、路平計畫、客語學習及國民運動中心等議題提出總質詢，並在開場時罕見以客語發音，凸顯苗栗縣是全國客語保存重鎮，108年推動客語為通行語執行成效獲評核全國第一，像他一樣不太會講客語的人，縣府在客語學習方面應多給予協助；縣長徐耀昌答詢時不忘稱讚他「字正腔圓」，議場內氣氛輕鬆不少。