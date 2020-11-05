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桃園龍潭三坑茶港水竣工 展現客庄自然生態及人文美景

聯合報 / 記者鄭國樑/桃園即時報導
現場邀請茶席老師奉茶，民眾循著浪漫的茶香味，探索三坑茶港起源故事。圖／桃園市客家事務局提供
現場邀請茶席老師奉茶，民眾循著浪漫的茶香味，探索三坑茶港起源故事。圖／桃園市客家事務局提供

桃園市長鄭文燦今天出席龍潭區三坑茶港水與綠營造工程竣工典禮，表示三坑是浪漫台三線的重要節點，三坑茶港水與綠營造工程總經費約4500萬元，獲得客委會補助3510萬元。

工程採低衝擊開發（LID），透過減項工法保留原有生態特色，規畫450公尺挑擔細路、中英客語解說牌、指標系統、入口意象及裝置藝術，並修繕三坑自然生態公園涼亭、集貨橋，加強周邊無障礙設施，邀請大家來三坑體驗客庄的自然生態及人文之美。

鄭文燦說，台灣早期多數貨物流通仰賴水運，龍潭三坑深具河運地利，除運送民生物資，也出口茶葉、樟腦等產品，當時桃園及新竹等地出貨的貨品，由挑夫以人力挑運至三坑渡船頭，藉由船運至大溪、台北大稻埕後輸往世界各地，其中三坑二段潭更扮演重量級轉運角色，而獲得「客家茶港」的美譽。

市府配合客家委員會推動國家級台三線客庄浪漫大道計畫，推廣客家歷史、文化和產業3大主題，規畫3大客家亮點建設，包括平鎮1895乙未戰爭保台紀念公園、龍潭台灣客家茶文化館及新屋永安海螺文化體驗園區等，都即將於明年完工。

市府也辦理許多客家生活環境營造計畫，例如三坑茶港水與綠營造工程、平鎮台三線宋屋庄生活街區環境營造工程、八角塘周邊環境改善工程等，讓遊客看得到、摸得到，也感受得到桃園的客庄文化魅力。

鄭文燦提到市府持續推動「大嵙崁溪水與綠休閒園區計畫」，並進行228公頃三坑舊河道新生浮覆地前置整備，完工後將形成桃園最大的生態公園，並結合大溪老街、三坑老街、月眉休閒農業區、大三民休閒農業區等景點，提供遊客另類的大漢溪流域旅遊體驗。

市議員徐玉樹、楊家俍、劉熒隆、客委會副主委范佐銘、經濟部水利署第十河川局長曾鈞敏、市府顧問張肇良、客家局代理局長戴興達、觀旅局專委陳俊良、龍潭區長胡星輝、桃園市客家文化基金會董事莊玉隆、監察人羅世利今天出席竣工活動。

三坑茶港水公園內保有2019年台三線藝術季創作的「稻之蛹」，請原創作藝術家重新整修後然一新。圖／桃園市客家事務局提供
三坑茶港水公園內保有2019年台三線藝術季創作的「稻之蛹」，請原創作藝術家重新整修後然一新。圖／桃園市客家事務局提供
450公尺挑擔細路路口設置入口意象裝置，是最新打卡亮點。圖／桃園市客家事務局提供
450公尺挑擔細路路口設置入口意象裝置，是最新打卡亮點。圖／桃園市客家事務局提供
三坑茶港水與綠營造結合AR科技的裝置藝術「山水．細路 慢漫」。記者鄭國樑／攝影
三坑茶港水與綠營造結合AR科技的裝置藝術「山水．細路 慢漫」。記者鄭國樑／攝影
三坑茶港水與綠營造竣工，公園入口意象，讓民眾易識別。記者鄭國樑／攝影
三坑茶港水與綠營造竣工，公園入口意象，讓民眾易識別。記者鄭國樑／攝影
三坑茶港水與綠營造工程竣工典禮桃園市長鄭文燦、客家委員會副主委范佐銘及貴賓共剪綵慶。圖／桃園市客家事務局提供
三坑茶港水與綠營造工程竣工典禮桃園市長鄭文燦、客家委員會副主委范佐銘及貴賓共剪綵慶。圖／桃園市客家事務局提供

台三線 鄭文燦 大溪老街

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