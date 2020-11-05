桃園龍潭三坑茶港水竣工 展現客庄自然生態及人文美景

桃園市長鄭文燦今天出席龍潭區三坑茶港水與綠營造工程竣工典禮，表示三坑是浪漫台三線的重要節點，三坑茶港水與綠營造工程總經費約4500萬元，獲得客委會補助3510萬元。

工程採低衝擊開發（LID），透過減項工法保留原有生態特色，規畫450公尺挑擔細路、中英客語解說牌、指標系統、入口意象及裝置藝術，並修繕三坑自然生態公園涼亭、集貨橋，加強周邊無障礙設施，邀請大家來三坑體驗客庄的自然生態及人文之美。

鄭文燦說，台灣早期多數貨物流通仰賴水運，龍潭三坑深具河運地利，除運送民生物資，也出口茶葉、樟腦等產品，當時桃園及新竹等地出貨的貨品，由挑夫以人力挑運至三坑渡船頭，藉由船運至大溪、台北大稻埕後輸往世界各地，其中三坑二段潭更扮演重量級轉運角色，而獲得「客家茶港」的美譽。

市府配合客家委員會推動國家級台三線客庄浪漫大道計畫，推廣客家歷史、文化和產業3大主題，規畫3大客家亮點建設，包括平鎮1895乙未戰爭保台紀念公園、龍潭台灣客家茶文化館及新屋永安海螺文化體驗園區等，都即將於明年完工。

市府也辦理許多客家生活環境營造計畫，例如三坑茶港水與綠營造工程、平鎮台三線宋屋庄生活街區環境營造工程、八角塘周邊環境改善工程等，讓遊客看得到、摸得到，也感受得到桃園的客庄文化魅力。

鄭文燦提到市府持續推動「大嵙崁溪水與綠休閒園區計畫」，並進行228公頃三坑舊河道新生浮覆地前置整備，完工後將形成桃園最大的生態公園，並結合大溪老街、三坑老街、月眉休閒農業區、大三民休閒農業區等景點，提供遊客另類的大漢溪流域旅遊體驗。