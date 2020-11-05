安心旅遊補助為新竹縣帶6億產值 吸引近12萬人過夜住宿
觀光局安心旅遊補助方案帶動國旅熱潮，新竹縣政府結合旅宿業、觀光遊樂業、商圈等產業共同行銷，從暑假到10月31日補助結束為止，共吸引近12萬人在新竹縣住宿過夜，平均每人消費近5000元，為新竹縣帶來6億經濟產值，縣府則稱是為受疫情影響的觀光業注入強心針。
為了促進旅遊觀光，新竹縣不僅配合觀光局的安心旅遊補助，在10月期間也推出秋遊星夜系列活動，10月31日才在竹北水圳公園以音樂會正式落幕，帶動不少觀光人潮；縣府就表示，截至補助結束統計，民眾使用補助經費超過4200萬，相較去年秋冬遊補助，成長更是超過3倍。
縣長楊文科則說，新竹縣夏季有尖石、五峰等山區秘境消暑勝地，秋季更有限定柿餅美食、落雨松美景，一直深獲國人喜愛，在安心旅遊住房補助及縣府所舉辦的秋遊星夜季活動加持下，無論是音樂會系列活動、別具創意的汽車電影院、星空下的浪漫營火夜等，皆場場爆滿、迴響熱烈，帶動住宿成長，成功創下10月份新竹縣旅館、民宿假日訂房爆滿、平日也有6到8成的好成績。
交通旅遊處長游志祥則表示，參加安心旅遊方案的新竹縣旅宿業者有73家，方案期間使用住宿補助超過4.2萬間房，較去年擴大國旅秋冬遊自由行使用1.3萬間房，大幅度增加近3萬間，成長超過3倍，尤其以竹北市區的星級旅館、商務旅館表現亮眼，山地自然生態旅遊主題的民宿等也深受民眾喜愛。
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