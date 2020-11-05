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影／苗栗扶輪社風華50年 擴大辦台日學童書畫交流展
苗栗扶輪社慶祝授證50年擴大舉辦台日小學生繪畫、書法作品交流展及徵選，將針對苗栗市等6鄉鎮市共36所國小徵選交流展作品，明年初在台、日兩地辦展覽；苗栗扶輪社從成立時就舉辦學童寫生，並從1977年起推出台日小學生交流展，迄今已辦了43屆，台灣、日本學童逾萬人參與，作品也呈現兩地孩子不同的繪畫風格。
苗栗縣政府教育處、苗栗扶輪社今天上午連袂在縣府宣布啟動這項台日學童繪畫、書法交流徵件活動，歡迎各校學童踴躍參與徵件，爭取作品到日本展出交流的機會，會場並展出縣內國小學童多件繪畫作品。
苗栗扶輪社社長詹永兆指出，苗栗扶輪社今年授證50年，特別與姊妹社日本多治見市多治見扶輪社擴大舉辦交流展，優勝作品輪流在台、日兩地展出，預計明年3月間先在苗栗市公所藝文中心展出，隨後並到日本展出。
今年徵件期間從11月10至30日止，對象為苗栗、後龍、頭屋、公館、銅鑼、西湖6鄉鎮市共36所國小，徵件作品分國小中年級、高年級繪畫比賽，題目為「美好時光」，書法賽以國小四、五、六年級學生為對象，比賽項目為楷書七言絕句。
詹永兆指出，台日學童交流展迄今已展出近6000件作品，參與學生數逾萬人，從歷年交流展作品可以感覺，台灣學生的繪畫作品顯得較活潑，日本學童的畫作就顯得一板一眼。
苗栗縣長徐耀昌指出，藝術美感教育是近年重要的教育政策之一，從中央到地方各級學校都積極深耕藝術教育，期盼透過這次書畫作品徵選提供學生展現自我的舞台，這項活動也是民間團體捐贈興學的典範，希望未來有更多團體投入，與縣府攜手擴大教育資源。
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