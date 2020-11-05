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新竹市第二代市犬「棕棕」 代言周六毛寶貝同樂會
新竹市府本周六將舉辦「毛寶貝同樂會」，將有100劑免費狂犬病疫苗、免費寵物健檢，還有毛小孩趣味競賽、市集、親子闖關活動；市長林智堅今說，市府近日挖角一個明星入府擔任第二代市犬，就是流浪狗「棕棕」，牠曾拍攝竹市動物保護及防疫所宣傳片，這次將代言「毛寶貝同樂會」。
新竹市動物保護及防疫所說，7歲的「棕棕」有一身棕色毛髮，還有金色眼睛與32公斤結實身材，從毛色體型推測棕棕應該是加拿大拉不拉多犬與台灣土黃狗的混血，「棕棕」以前在延平路二段流浪，2年前住進動保所，因個性活潑好動又親人，在狗群體時具領導風格，一直是動保所的模範生、互動大使。
動保所說，雖然「棕棕」個性極佳，卻疑因體型較大，不適合公寓或小家庭始終沒被領養。近年市犬阿文年邁離世，「棕棕」因此成為第二代的市犬。
林智堅說，以後市府就是「棕棕」的家，「棕棕」最大工作是在午休或下班時陪伴大家玩耍、舒壓。他也交辦「棕棕」任務，擔任連辦5年、頗受飼主喜愛的「毛寶貝同樂會」代言大使。
產發處指出，「毛寶貝同樂會」周六將在天公壇公園登場，寬廣的大草坪能讓毛寶貝充分奔跑運動與飼主同樂，現場將有最受歡迎的寵物趣味競賽、舞台表演、親子闖關體驗小活動等，凡贏得趣味競賽毛小孩都可獲得精美禮物，今年也如往年舉辦「犬貓攝影比賽」。
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