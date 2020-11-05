飛官朱冠甍母心繫收容毛孩　竹市議長捐百包飼料籲認養

空軍第七聯隊志航基地F-5E戰機上月29日失事墜海，上尉飛行員朱冠甍不幸殉職。朱冠甍的母親長期照顧流浪動物，因事出突然未能立即安頓她養的30多隻狗，彰化縣動物防疫所一時之間也無法消化，向新竹市浪愛傳遞貓狗tnvr協會求援，新竹市議會議長許修睿得知，率先捐100包狗飼料給彰化動物防疫所，也呼籲民眾踴躍認養毛小孩，延續母的愛心。

朱母過去關心流浪動物，在地人都知道她的好心腸，朱冠甍不幸因公殉職，她悲傷之餘除要處理兒子後事，最放心不下的就是她收容的30多隻狗，目前同意依程序讓所有動物由愛心人士認養，但彰化縣動物防疫所量能有限，向新竹市浪愛傳遞貓狗tnvr協會求援。