玩科普學藝術 「印象清華」今開幕

「印象清華」科普藝術節今揭開序幕，在清華大學校園展出48件來自清大科藝中心、國內外藝術家及國小教師結合電、磁、光、水、視覺、聲音、力學、化學的精彩科技藝術作品，鼓勵中小學師生、一般民眾與清大師生一同體驗科普藝術的賞析與探索樂趣。

清大藝術學院長許素朱說，清大近年深入新竹偏鄉，在沙坑國小設立跨學科創意玩耍學堂示範基地；今年首度為國小教師舉辦科普藝術獎，希望引領更多學童體驗學習有科學的藝術、有藝術的科學，讓108課綱素養課程更精彩。

2020印象清華的主題是「有A的STEM科普藝術節」，將Art（藝術）加入Science（科學）、Technology（科技）、Engineering（工程）、Mathematics（數學）跨科學領域，成為更有溫度與創意的STEAM跨科學創藝，將展至11月22日。

清大校長賀陳弘今按下「水漩渦旋轉舞」作品按鈕，水渦流即從3根透明圓管中噴出舞動，為第三屆「印象清華」揭開序幕。

在清大人潮流動率極高的旺宏圖書館一樓出現一幅白底黑線的巨大看板，這是「語林」互動藝術。當民眾用身體同時觸碰兩條黑線，在導電油墨媒材作用下，就會發出有趣的聲音。圖書館輕學區則有數個盛裝透明溶液的玻璃瓶，人一靠近瓶中液體就會變成紫紅色，該作品為「幻境」，玻璃瓶內裝甲苯溶液，當人靠近觸發紫外光開關，就會使甲苯溶液變色。

為推廣科普藝術，清大今年與台北市教育局藝術卓越教育計畫合辦首屆「有A的STEM科普藝術獎」，共有30多組國小教師報名，10件進入決選作品也在「STEAM互動探索館」展區展出。