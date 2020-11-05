快訊

丟不得！喬治亞州選情告急 川普團隊內部辭職氛圍濃

國會爆衝突！藍委鄭天財潑咖啡 馮世寬脫衣叫陣：我怕你啊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

玩科普學藝術 「印象清華」今開幕

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
民眾一靠近展品「幻境」會觸發紫外燈開關，瓶中的甲苯液體就會變成紫紅色。圖／清大提供
民眾一靠近展品「幻境」會觸發紫外燈開關，瓶中的甲苯液體就會變成紫紅色。圖／清大提供

「印象清華」科普藝術節今揭開序幕，在清華大學校園展出48件來自清大科藝中心、國內外藝術家及國小教師結合電、磁、光、水、視覺、聲音、力學、化學的精彩科技藝術作品，鼓勵中小學師生、一般民眾與清大師生一同體驗科普藝術的賞析與探索樂趣。

清大藝術學院長許素朱說，清大近年深入新竹偏鄉，在沙坑國小設立跨學科創意玩耍學堂示範基地；今年首度為國小教師舉辦科普藝術獎，希望引領更多學童體驗學習有科學的藝術、有藝術的科學，讓108課綱素養課程更精彩。

2020印象清華的主題是「有A的STEM科普藝術節」，將Art（藝術）加入Science（科學）、Technology（科技）、Engineering（工程）、Mathematics（數學）跨科學領域，成為更有溫度與創意的STEAM跨科學創藝，將展至11月22日。

清大校長賀陳弘今按下「水漩渦旋轉舞」作品按鈕，水渦流即從3根透明圓管中噴出舞動，為第三屆「印象清華」揭開序幕。

在清大人潮流動率極高的旺宏圖書館一樓出現一幅白底黑線的巨大看板，這是「語林」互動藝術。當民眾用身體同時觸碰兩條黑線，在導電油墨媒材作用下，就會發出有趣的聲音。圖書館輕學區則有數個盛裝透明溶液的玻璃瓶，人一靠近瓶中液體就會變成紫紅色，該作品為「幻境」，玻璃瓶內裝甲苯溶液，當人靠近觸發紫外光開關，就會使甲苯溶液變色。

為推廣科普藝術，清大今年與台北市教育局藝術卓越教育計畫合辦首屆「有A的STEM科普藝術獎」，共有30多組國小教師報名，10件進入決選作品也在「STEAM互動探索館」展區展出。

今天開幕儀式中也宣布並頒發金、銀、銅獎。由台北市福德國小教師林孟峰榮獲金獎，他的作品「彩色魔方應用常規視角及透視視角原理，轉動呈現出紅、藍、綠等不同色彩。

當民眾用身體同時觸碰兩條黑線，展品「語林」就會發出有趣的聲音。圖／清大提供
當民眾用身體同時觸碰兩條黑線，展品「語林」就會發出有趣的聲音。圖／清大提供
教育部師資培育及藝術教育司副司長李毓娟（左起）、清大校長賀陳弘、藝術學院長許素朱、校友總會理事長蔡進步一起啟動展品「水漩渦旋轉舞」，為第三屆「印象清華」揭開序幕。圖／清大提供
教育部師資培育及藝術教育司副司長李毓娟（左起）、清大校長賀陳弘、藝術學院長許素朱、校友總會理事長蔡進步一起啟動展品「水漩渦旋轉舞」，為第三屆「印象清華」揭開序幕。圖／清大提供

清大 圖書館

延伸閱讀

清大發現生物標記 精準標靶治胃癌

教育部南光高中辦科學營 陸官教授帶領探究實作

台灣科學節科工館場 首創氣候變遷科普皮影戲劇

逸邸清玩 感受藝術魅力的文人宅邸

相關新聞

航空城悲歌／又見老農輕生悲劇 里長反映只獲桃市府4字回應

桃園航空城開鄉發案又發生老農不願土地被徵收抑鬱自殺身亡悲劇。

苗栗天花湖水庫蓋不蓋？ 水利處：前提要取得民意支持

苗栗地區乾旱，今年二期農作頭屋鄉明德水庫等灌區停灌，苗栗縣議員余文忠今天質詢重啟民意調查興建天花湖水庫的可行性，縣府水利...

飛官朱冠甍母心繫收容毛孩　竹市議長捐百包飼料籲認養

空軍第七聯隊志航基地F-5E戰機上月29日失事墜海，上尉飛行員朱冠甍不幸殉職。朱冠甍的母親長期照顧流浪動物，因事出突然未...

玩科普學藝術 「印象清華」今開幕

「印象清華」科普藝術節今揭開序幕，在清華大學校園展出48件來自清大科藝中心、國內外藝術家及國小教師結合電、磁、光、水、視...

大溪區康莊休閒農業區優質特色農場多 輕旅遊好去處

農委會今年8月5日公告劃定大溪區康莊休閒農業區，市長鄭文燦今天視察區內富田香草休閒農場，說明市府自2015年起積極推動劃...

航空城9日起區段徵收公告 自願優先搬遷補償區擴大

桃園航空城即將本月9日辦理土地區段徵收公告為期1個月，延宕多年航空城終於朝實質開發邁一大步，市政府確定自願優先搬遷補償優...

戀戀桐花馬拉松15日將登場 超過4千人報名挑戰自我

浪漫台3線新竹縣戀戀桐花全國馬拉松將在下週末15日於橫山鄉內灣合興車站開跑，開放報名後雖一度超過5千人報名，但受疫情影響...

桃園復旦路二段路肩寬23公分人車爭道 市府要拓寬1.1米

桃園市長鄭文燦今天上午前往平鎮區，了解復旦路二段由環南路至文化路增設標線型人行道案，跟地方說明原路肩寬度過於狹窄，導致人...

後龍國中占用民地 徐耀昌：盡快徵收

苗栗縣後龍國中占有民地2373坪，占校地面積約29%，但因沒有完整繼承系統表，縣府不能價購或承租，形成僵局，縣長徐耀昌昨...

八德校地蓋公幼 桃市：使用無疑慮

桃園市八德區瑞豐國小旁空地，原作為綠地給當地居民使用，市府近期將回收新建瑞泰非營利幼兒園，民眾抱怨動工沒通知里長及居民，...

竹市客雅溪步道啟用 消防猛男開跑

客雅溪是貫穿新竹市區的重要河川，過去周邊沒有人行步道，居民只能走在馬路上，市府規畫在河岸兩側設置人行步道昨天啟用，並串聯...

水情吃緊 桃園首啟動埤塘反送水

水情吃緊，石門水庫有效蓄水率跌破5成，經濟部水利署北區水資源局斥資900萬元，昨起首度運用桃園區1-4號埤塘反向供水任務...

熱門新聞

梁靜茹戀上溫柔總裁 觀銷處長：歡迎來基隆談戀愛

朱冠甍殉職母幫顧孫 放不下她在彰化的27隻毛孩待認養

安坑輕軌明年完工 「火金姑」主題車站曝光

遷戶籍還來得及！大村二千元禮金拍板定案 農曆年前發

美大選誰贏？「網路小商人」賀川普領先 請綠議員嘉義發雞排

國道客運推羅東至花蓮優惠 票價最低只要100元比火車還便宜

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。